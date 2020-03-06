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Atıştırmalık Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 06.03.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Nachos tarifi

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Nachos tarifi
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Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 paket baharatlı mısır cipsi
  • 1 kutu siyah fasulye konservesi
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Sosu için;

  • 3 adet domates
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • Karabiber
  • Tuz

Üzeri için;

  • 1 kase rendelenmiş cheddar peyniri
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır

Nachos tarifi Nasıl yapılır?

Soğanı doğrayın ve zeytinyağında birkaç dakika kavurun.

Fasulye ve tuzu da ekleyip 3 dakika kadar daha kavurun ve ılıması için kenara alın.

Sosu için; domatesi ikiye ayırıp çekirdekli kısımlarını alın.

Ardından soğan, sarımsak, zeytinyağı limon suyu, tuz ve karabiber ile blender'dan geçirin.

Fırın tepsisini alın ve yağlı kağıt serin.

Daha sonra sırasıyla fasulye, domates sosu ve cheddar peynirini yerleştirin.

Nachos’un iki kat olması için aynı işlemi bir kez daha tekrar edin.

Fırına verip 180 derecede 10 dakika kadar pişirin.

En son fırından çıkarın ve üzerine mısır ekleyip hemen servis edin.

Afiyet olsun...

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