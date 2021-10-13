Mantar nasıl temizlenir? Mantar yıkanır mı, kültür mantarı nasıl temizlenmeli?

Mantar diyet beslenmelerinde ve ana öğünlerde en çok kullanılan besin maddelerinden bir tanesidir. Yağ ve şeker oranı düşük olan mantar temizlenirken doğru teknik bilinmelidir.

Mantar Nasıl Temizlenir?

Lif, demir ve potasyum bakımından zengin olan mantar doğru bir şekilde temizlenmelidir. Özellikle mantarın çeşidine göre temizleme metodu da bilinmelidir. Mantar öncelikle sapından ayrılır. Sapının kesilmesine gerek kalmadan sap çekilerek mantardan ayrılır. Mantarın şapkası olan bölümde bulunan zar ise ince bir meyve bıçağı yardımı ile soyulur. Mantardaki zar kısmı kalktığı takdirde beyaz kısım da görülür. Nemli bir bez ile mantarın dışında kalan tabaka da son defa temizlenir. Mantarın en pratik ve kolay temizlenme şekli her mantarda rahat bir şekilde uygulanır.

Mantar Yıkanır Mı?

Mantar hassas yapılı bir besin olduğu için yıkanması önerilmez. Mantar yıkandığı takdirde şeklinde bozulma ve yüzeyinde yapışma hissi bırakabilir. Bazı mantar çeşitlerinde mantarın üzerine soğuk su ilave edilerek yarım limon sıkılır. Limon suyu mantarı kararmasını önleyecektir. Mantar hassas bir yapıya sahip olduğu için bekledikçe kararabilir. O nedenle mantar temizlenirken birkaç damla limonun da suya damlatılması kurtarıcı olacaktır.

Kültür Mantarı Nasıl Temizlenmeli?

Günümüzde birbirinden farklı mantar çeşitleri bulunmaktadır. Her mantarın temizlenmesi ve yemek yapımı farklı olabilir. Özellikle kültür mantarı iki farklı şekilde temizlenebilir. Öncelikle mantarın dış yüzeyindeki zar meyve bıçağı yardımı ile soyulur. Zarın soyulmasının ardından mantarın dışı da nemli bir bez ile silinir. Bu yöntem genellikle mantarı yıkamadan hazırlamak isteyenler için ideal bir yöntemdir. Mantarı yıkamak isteyen kişiler mantarı su dolu bir kabın içerisine koyabilirler. Su dolu kabın içine limon suyu ve sirke eklenir. Su dolu kapta bulunan mantarlar yaklaşık 10 dakika dinlendirilir. Mantarın dışı ovulduktan sonra kuru bir bez ile de silinir.

Kırmızı Mantar Nasıl Temizlenir?

Kırmızı şapkası ve eşsiz görüntüsü ile büyüleyen kırmızı mantarın nasıl temizlenmesi gerektiği bilinmelidir. Kırmızı mantarın dış yüzeyi ve şapkası sert yapılıdır. Kırmızı mantar yıkanacağı zaman suyu çok fazla çekmez. O nedenle kırmızı mantar tüketilmeden önce bol su ile yıkanıp iyice kurulanmalıdır. Su ile yıkanan kırmızı mantarın üzerinde bulunan toz yok olacaktır. Ayrıca kırmızı mantarın sap kısmı kesilerek ayrılmalıdır. Kırmızı mantar kullanılarak yapılan pek çok yemek tarifi bulunur.

İstiridye Mantarı Nasıl Temizlenir?

İstiridye mantarı diğer mantar çeşitlerinden farklı bir metot ile temizlenebilir. İstiridye mantarının şapkası oldukça geniş olduğu için daha rahat bir şekilde temizlenebilir. Nemli bir bez ile istiridye mantarının altı ve üstü kırılmadan temizlenmelidir. Ayrıca bol suyun içerisine limon suyu sıkıldıktan sonra özenli bir şekilde ovularak da istiridye mantarı temizlenebilir.

Günümüzde mantarın yıkanıp yıkanmayacağı önemli bir tartışma konusu olarak öne çıkmaktadır. Bazıları mantarı limonlu su ile yıkarken bazıları da mantarın yüzeyindeki zarı soymayı tercih ederler. Kültür ve istiridye gibi süngerimsi mantarlarda su ile yıkamak süngerimsi dokunun bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda çok su çeken mantarlar geç pişecektir. Yıkanan mantarların üzerindeki bakteriler de su basıncı ile mantarın iç yüzeyine girebilir. Dolayısı ile mantar daha tehlikeli bir hale gelecektir. O nedenle mantarların yıkanmak yerine zarlarının soyulması daha doğru bir temizleme yöntemi olarak öne çıkar.