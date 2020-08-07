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Tatlı Tarifleri
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Malaga tatlısı tarifi

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Malaga tatlısı tarifi
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Muz ve çikolatayı kim sevmez? Hele bu ikisi bir arada olursa tadından yenmez. Son dönemde Türkiye'de pastane ve kafe menülerinin favori maddelerinden biri haline gelen malaga tatlısı bu iki lezzeti muhteşem bir biçimde bir araya getiriyor. Siz de hem kolay hem lezzetli hem de görüntüsüyle göz dolduran bir tatlı arıyorsanız, malaga tatlısını denemeden geçmeyin. Afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 kat pasta keki
  • 4 adet muz
  • Antep fıstığı kırıntısı

Kreması için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı un
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 50 gram tereyağı

Ganaj için:

  • 200 mililitre krema
  • 240 gram çikolata

Malaga tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Kremasını yapmakla başlayın. Süt, un ve şekeri tencereye alın.

İyice çırpıp, koyulaşana kadar pişirin.

Tereyağını ekleyin ve karıştırarak eritin.

Karışımı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Bu esnada ganajı hazırlayın.

Sıvı kremayı ocakta kaynatmadan ısıtın.

Küçük küçük dilimlediğiniz çikolataları içine koyarak eritin.

Soğuması için dolaba kaldırın.

Pandispanyayı muzların boyutuna göre kesin.

Soğuyan kremadan kestiğiniz kek dilimlerinin üzerine sürün ve üzerine muz koyun.

Aynı işlemi bütün pandispanya dilimlerine uygulayın.

Fırın tepsisinin üzerine, fırın telini koyun.

Malagaları aralıklarla dizin.

Soğumuş ganaj sosunu muzların üstüne dökün.

Malagaların her tarafının sosla kaplandığına emin olun.

Bir tabağa fıstık parçalarını koyun.

Malagaların yanlarını fıstık parçalarına bulayın.

Fırın telinden tepsiye süzülen çikolata soslarını buzdolabı poşetine alın.

Köşesini iğne ile delerek malagaların üzerini süsleyebilirsiniz.

30-40 dakika buzdolabında dinlendikten sonra, muzlu malagalarınız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.

Muzlu & Çilekli Kek Tarifi | Mucize Lezzetler
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