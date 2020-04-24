Kolay güllaç tarifi
Güllaç ramazan sofralarının vazgeçilmez geleneğidir. Sütlü bir tatlı olduğu için hem besin değeri oldukça yüksek olan hem de oldukça hafif bir tatlı olan güllacın yapılışı da oldukça pratiktir. Temelde 3 malzemeyle yapılabilen güllaç tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 litre süt
- 1,5 bardak şeker
- 1 paket güllaç
Süslemek için:
- Fındık, ceviz veya mevsim meyveleri
Kolay güllaç tarifi Nasıl yapılır?
Süt ve şekeri sos tenceresinde kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
Güllacı yapacağınız kabın tabanına bir kepçe şekerli süt gezdirin.
Üzerine güllaç yaprağı yerleştirin.
Yaprağın üzerine yeniden süt gezdirip aynı işlemi malzemeler bitene kadar sürdürün.
Kalan sütü de güllacın üzerine gezdirip yaprakların yumuşaması için tatlınızı bir süre dinlendirin.
Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.
Dilerseniz yaprakların aralarına dövülmüş ceviz, Antep fıstığı vb. malzemeler de serpebilirsiniz. Afiyet olsun…