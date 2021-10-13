Karides nasıl temizlenir? Dondurulmuş, küçük karides nasıl pişirilir?

Karides pişirilirken çok dikkat edilmelidir. Kabuklu deniz canlılarından birisi olan karides pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Karides ayıklanmadan önce bol su ile yıkanmalıdır. Yıkanan karideslerin de ayıklama işlemi yapılır.

Karides Nasıl Temizlenir?

Besin değeri oldukça yüksek olan karides doğru yöntemler ile temizlenmelidir. Kabuklu deniz canlısı olan karides temizlenmeden önce bol su ile yıkanmalıdır. Karideslerin yıkama suyunun içerisine birkaç damla sirke de eklenebilir. Daha sonra ise yıkanan karideslerin başı ve kol kısımları da yavaşça çekilmelidir.

Karideslerin baş ve kol kısımları çekilerek gövde kısmından ayrılır. Hemen ardından karideslerin kabukları da gövdeden yavaş bir şekilde çıkarılır. Karideslerin kabukları çıkarılırken ete zarar gelmemesine dikkat edilmelidir. Karides kabukları çıkarıldığı zaman dikkatli olunmaz ise ete zarar verebilir.

Karidesin kabuğu çıkarıldıktan sonra uzun ip şeklinde uzantılar görülür. Bu uzantıların da mutlaka alınması gerekir. Karides temizleme işlemi bittikten sonra iç organlar çıkarılmalıdır. Karideslerin karnı hafifçe yarılmalıdır. İç organlar ise çay kaşığı ve ya parmak ile dışarı doğru çıkartılmalıdır. Karides doğru teknikler ile temizlenir.

Dondurulmuş, Küçük Karides Nasıl Pişirilir?

Dondurulmuş küçük karidesler ile birbirinden güzel yemekler yapılabilir. Derin dondurucudan çıkarılan karideslerin buzunun çözdürülmesi gerekir. Onun için de soğuk su kullanılmalıdır. Derin bir kabın içerisine soğuk su konulur. Ardından karidesler suyun içerisine atılır. Dondurulmuş küçük karidesler soğuk suyun içinde yaklaşık 20 dakikadan az bir sürede çözülür.

Çözülen küçük karidesler itinalı bir şekilde temizlenmelidir. Temizlenen karidesler istenilen yemeğe kullanılabilir. Karidesler tavaya atılırken istendiği takdirde sıvı yağ içerisinde de kızartılabilir. Tavada karides haşlama yapılırken karides buzlu halde de atılabilir. O zaman da karidesin çözülmesine gerek kalmayacaktır.

Dondurulmuş Karidesi Pişirmenin Püf Noktaları

Dondurulmuş küçük karidesleri pişirmenin pek çok püf noktası bulunmaktadır. Karidesler çözüldükten sonra mutlaka suyu süzülmelidir. Suyu süzülen karidesler ele sert değil daha yumuşak gelmelidir. Ayrıca karidesler temizlenirken uzun ip şeklindeki unsurların da mutlaka temizlenmesi gerekir. Pişen karideslerin içerisine tuz atılmalıdır.

Tuz karidesin çok daha lezzetli olmasını sağlar. Dondurucudan çıkarılan ve çözülmüş karidesler pişirilmeden tekrar buzluğa asla konulmamalıdır. Karidesler bir kevgire konulduktan sonra akan su altına yerleştirilir. Su aktıkça karidesler kevgir ile hareket ettirilir. Bu şekilde karidesler uygun yöntemler ile temizlenir. Karidesler haşlama, kızartma ve ya tavada sote olarak pişirilebilir. Karides tava da en sevilen yemekler arasında yer almaktadır.

Karidesin Faydaları Nelerdir?

En çok tüketilen deniz ürünlerinden birisi olan karidesin pek çok faydası bulunmaktadır. Çok güçlü bir protein kaynağı olan karides selenyum minerali de içerir. Karides güçlü bir antioksidan olarak da bilinmektedir. Ayrıca kanser ve benzeri hastalıkların önlenmesine de yardımcı olur. Karides yüksek oranda D vitamini içerdiği için diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Karideste yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunmaktadır. Kabuklu deniz ürünlerinden birisi olan karides omega 3 yağ asidi barındırırken EPA ve DHA açısından da oldukça zengindir. Yüksek oranda B12 vitamini içeren karides düzenli olarak tüketildiğinde pek çok hastalığın da önüne geçilir. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar mutlaka karides tüketmeliler. Karides diş etlerinde oluşan sorunları önlerken çocukların kemik gelişimlerine de önemli etkiler göstermektedir. Karides doğru yöntemler ile temizlendikten sonra istenildiği gibi pişirilebilir.