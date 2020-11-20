Ispanaklı fellah köftesi tarifi
Fellah köftesinin nasıl bir lezzet bombası olduğunu anlatmaya bile gerek yok elbette. Peki bu nefis yemeği ıspanaklı denemiş miydiniz? Ispanak sayesinde hem besin değerini hem de lezzetini artırabileceğiniz fellah köfteyi bu tarifle mutlaka denemelisiniz. İşte nefis ıspanaklı fellah köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Köftesi için:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 2 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz
Sosu için:
- 1 demet ıspanak
- 3 adet kuru soğan
- 1 baş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- Nar ekşisi
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Ispanaklı fellah köftesi tarifi Nasıl yapılır?
Bulguru yoğurma kabına alıp 2 su bardağı sıcak suyla ıslatın.
Kabarması için 10 dakika bekledikten sonra diğer köfte malzemelerini ekleyin.
Macun kıvamı alana kadar yoğurup küçük parçalar koparın.
Ortalarına parmağınızla bastırıp çukur yapın ve kenara alın.
Sos için soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tavada kızdırıp soğanları ve sarımsakları kavurun.
Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
İnce doğradığınız ıspanakları da ekleyip pişene kadar kavurun.
Tuz, karabiber, kimyon ve nar ekşisini de ekleyip harmanlayın.
Köfteleri bol suda haşlayıp kevgirle tencereden alın.
Ispanaklı sosa attığınız köfteleri güzelce karıştırıp servis edin. Afiyet olsun…