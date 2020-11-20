Ispanaklı fellah köftesi tarifi

Fellah köftesinin nasıl bir lezzet bombası olduğunu anlatmaya bile gerek yok elbette. Peki bu nefis yemeği ıspanaklı denemiş miydiniz? Ispanak sayesinde hem besin değerini hem de lezzetini artırabileceğiniz fellah köfteyi bu tarifle mutlaka denemelisiniz. İşte nefis ıspanaklı fellah köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Ocakta

6+ Kişilik

6+ Kişilik 30-60 dk

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