Patlıcanların mevsimi geçmeden mutlaka denemeniz gereken nefis yemek tarifleri
Yaz aylarında en sevilen sebzelerin başında patlıcan geliyor. Mutfağımıza nispeten geç girmiş bir sebze olmasına rağmen kendini bu kadar sevdirebilmiş olan patlıcan kebaptan böreğe, çorbadan pilava her yemeğe de yakışıyor. Siz de yaz aylarında patlıcandan vazgeçemeyenlerdenseniz, nefis tariflerimize bir göz atmalısınız. Afiyet olsun...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Rum böreği (Peynirli patlıcan) tarifi
Günün her öğünü yenebilen, lezzetine doyum olmayan böreğin çeşitleri konusunda çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Çeşit çeşit malzemelerle her damak zevkine uygun nefis börekler bulmak mümkün. O kadar ki bazen börek olmayan yemeklere bile börek diyebiliyoruz. Bunlardan biri de Rum böreği. Çok sevilen patlıcanla yapılan Rum böreğinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Kayseri mutfağının özellikle mantısı ve yağlaması çok meşhurdur ama nefis Kayseri yemekleri bununla sınırlı değil. Örneğin patlıcan ve etin enfes beraberliği kovalama, Kayseri mutfağına ait nefis bir yemek. Sizin için kovalamanın malzemelerini ve tarifini aşağıda listeledik. Kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz kovalama tarifi aşağıda…
Patlıcan kapama yaz sofralarının güzeli patlıcanla yapılabilecek en güzel yemeklerden. Özellikle misafir sofralarına çok yakışan patlıcan kapama sizin de favorilerinizden olacak. Yapılışı biraz zahmetli olsa da görüntüsü ve lezzeti her şeye değen patlıcan kapamayı mutlaka deneyin. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Patlıcan oturtma, patlıcanla yapılan yemeklerin en kolaylarından ve lezzetlilerinden biri. Fırında pişen bu nefis yemeği siz de yaz aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanında pilav ve cacık ile enfes bir üçlü oluşturan patlıcan oturtmayı mutlaka denemelisiniz.
Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…
Bu kez adı tanıdık ama yapılışı ve lezzeti bizdeki musakka tarifinden oldukça farklı bir yemeğimiz var. Yunan musakkası sadece patlıcanla yapılmıyor, içine patates de ekleniyor. Bir de beşamel sos ve kaşarla süslenip fırına veriliyor. Beğeneceğinizi garanti edebiliriz. Afiyet olsun!
Adı da görüntüsü de çok şey vadediyor ve insanı korkutuyor. Ancak islim kebabı aslında çok ama çok pratik bir tarif. Köfteleri ve patlıcanları hafifçe kızartıp şekil vererek fırına atmanız yeterli. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.
Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?
Hazırlanması biraz uzun sürse de lezzetine doyum olmayan bir yemek, tencerede pişirilen patlıcan güveç. Bu çok lezzetli yemeği denemek isterseniz, leziz tencerede patlıcan güveç tarifimiz hemen aşağıda…
Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...
Yöresel lezzetleri, özellikle de kebapları seviyorsanız enfes geleli kebabı tam size göre. Malatya mutfağına ait bir et yemeği olan nefis geleli kebabı kuşbaşı et ve patlıcan bir araya geldiğinde ortaya kötü bir şey çıkmayacağının göstergesi adeta. İşte sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz geleli kebabı tarifi…
Yaz geldi, patlıcan sevenleri mutluluktan ağlatan yemekler de sofralarımızı süslemeye başladı. Bu yemeklerin en nefislerinden biri de patlıcan kebabı. Fırında yapılan bu nefis yemek, size başka patlıcan yemeklerini unutturacak. İşte özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde benzersiz bir lezzete kavuşan fırında patlıcan kebabı tarifi…
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…
Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…
Sütlü patlıcan için beğendinin yakın akrabası desek yanlış yapmış olmayız. Közlenmiş patlıcanın un ve sütle kıvam kazanması, ardından da sarımsak ve cevizle lezzetlendirilmesiyle ortaya çıkan bu yemeği tek başına yiyebileceğiniz gibi et yemeklerinizin yanında servis edebilir hatta ekmeğin üzerine sürüp kanepe yapmak için de kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz tarifi aşağıda…
Patlıcan eskiden yaz sebzesiydi ancak günümüzde her mevsim karşımıza çıkabiliyor. Siz de nefis ve pratik bir patlıcan yemeği yapmak istiyorsanız ve az malzemeli bir tarif arıyorsanız, aşağıda tarifi bulunan Lezizz usulü patlıcan yemeğini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz etli patlıcan yemeğini çok beğeneceksiniz.
Yazın bazen sokakta dolaşırken önünden geçtiğiniz evlerden birinin mutfağından nefis bir koku gelir ve aklınızı başından alır. Evet doğru tahmin ettiniz, patlıcan kızartmasından bahsediyoruz. İster domates sosuyla ister yoğurtla yiyebileceğiniz bu pratik yemeği patlıcan mevsimi bitmeden mutlaka sofranıza misafir edin.
İçindeki ızgara sebzeler, peynir, zeytin ve tam buğday ekmeğiyle başlı başına doyurucu ve besleyici bir öğün olan ızgara sebzeli hellim sandviçin yapım süresi diğer sandviçlere kıyasla biraz uzun olabilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü tarifi çok kolay ve ortaya çıkan ürünün lezzeti çok başarılı. Hemen denemelisiniz...
Et yemeklerine en çok yakışan sebzelerin başında hiç şüphesiz patlıcan geliyor. Patlıcan-et ikilisinin en muhteşem eseri de hünkar beğendi olmalı. Beşamel sosuyla karışmış közlenmiş patlıcanın üzerindeki kuşbaşı etlerin damağınızda bırakacağı iz ve sizde yaratacağı mutluluk vazgeçilmezlerinizden olacak. Mutlaka deneyin!