Sivas kebabı tarifi

Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?
Patlıcanları alaca soyun ve yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Acısının çıkması için tuzlu suya koyun.
Biberleri yıkayın.
Domatesleri de patlıcanlar gibi yuvarlak dilimleyin.
Maydanozları irice doğrayın.
Patlıcanları süzüp durulayın ve kurulayın.
Bol miktarda sıvı yağı derin bir tencerede güzelce ısıtın.
Patlıcan ve biberleri kızgın yağda hafifçe kızartın ve kenara alın.
Eti tencereye alıp üzerini geçecek kadar suyla pişirin.
Bu esnada soğanı incecik doğrayın.
Tereyağını tencerede ısıtıp suda pişirdiğiniz etleri yağda bir süre çevirin.
Soğanı etlere ilave edip kavurun.
Soğanlı etlerin üzerine patlıcanların yarısını, onun üzerine domateslerin yarısını dizin.
Domateslerin üzerine biberleri yerleştirip kalan patlıcan ve domatesleri de aynı şekilde dizin.
Son olarak maydanozları tencerenin üzerine yayın.
Salçayı 1,5 su bardağı suda açın. İçine tuz ve karabiber ekleyin.
Salçalı suyu malzemelerin üzerine gezdirin.
Önce harlı, sonra kısık ateşte pişirin. Sivas kebabınız hazır!