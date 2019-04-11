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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Sivas kebabı tarifi
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Sivas kebabı tarifi

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Sivas kebabı tarifi

Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 5 adet patlıcan
  • 7 adet yeşil biber
  • 6 domates
  • 1 iri soğan
  • 1 kase maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Sıvı yağ
  • Karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

 

Patlıcanları alaca soyun ve yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

Acısının çıkması için tuzlu suya koyun.

Biberleri yıkayın.

Domatesleri de patlıcanlar gibi yuvarlak dilimleyin.

Maydanozları irice doğrayın.

Patlıcanları süzüp durulayın ve kurulayın.

Bol miktarda sıvı yağı derin bir tencerede güzelce ısıtın.

Patlıcan ve biberleri kızgın yağda hafifçe kızartın ve kenara alın.

Eti tencereye alıp üzerini geçecek kadar suyla pişirin.

Bu esnada soğanı incecik doğrayın.

Tereyağını tencerede ısıtıp suda pişirdiğiniz etleri yağda bir süre çevirin.

Soğanı etlere ilave edip kavurun.

Soğanlı etlerin üzerine patlıcanların yarısını, onun üzerine domateslerin yarısını dizin.

Domateslerin üzerine biberleri yerleştirip kalan patlıcan ve domatesleri de aynı şekilde dizin.

Son olarak maydanozları tencerenin üzerine yayın.

Salçayı 1,5 su bardağı suda açın. İçine tuz ve karabiber ekleyin.

Salçalı suyu malzemelerin üzerine gezdirin.

Önce harlı, sonra kısık ateşte pişirin. Sivas kebabınız hazır!

Fotoğraf: Alamy
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