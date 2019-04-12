Sütlü patlıcan tarifi

Sütlü patlıcan için beğendinin yakın akrabası desek yanlış yapmış olmayız. Közlenmiş patlıcanın un ve sütle kıvam kazanması, ardından da sarımsak ve cevizle lezzetlendirilmesiyle ortaya çıkan bu yemeği tek başına yiyebileceğiniz gibi et yemeklerinizin yanında servis edebilir hatta ekmeğin üzerine sürüp kanepe yapmak için de kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz tarifi aşağıda…
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.
Sarımsakları dövün ya da rendeleyin.
Tereyağını tencerede eritin.
İçine unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sarımsak ve patlıcanları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırarak sütü karışıma ekleyin.
Bir taşım kaynayana kadar pişirip ocaktan alın.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra içine cevizleri, tuzu ve baharatları ilave edin.
Hepsini harmanlayıp dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.