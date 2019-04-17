Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...
Hamuru için:
İç malzemeleri için:
Hamurların arası ve üzeri için:
Hamuru yapmakla başlayın. Öncelikle unu eleyip, derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
Krema, süt, maya, toz şeker ve tuzu unun ortasında açtığınız boşluğa koyup yavaşça karıştırın.
Yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün. Mayalanması için yarım saat kadar bekletin.
Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın. Patlıcanı alacalı soyup, küp doğrayın.
Acısının çıkması için 15 dakika kadar tuzlu suda bekletip, süzün.
Patlıcanın fazla suyunu elinizle sıkıp alın.
Soğanı yemeklik doğrayın ve bir tencereye aktarın.
Daha sonra tencereye kıyma ve zeytinyağını ekleyip kavurmaya başlayın.
Sivri biberleri kıyın. Domateslerin kabuğunu soyup küp doğrayın.
Patlıcan, biber ve domatesleri de tencereye ekleyip kavurmaya devam edin.
Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Mayalanan hamuru iki parçaya bölün.
Her parçayı 7 bezeye ayırın, toplam da 14 beze elde edeceksiniz.
Bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
Tereyağını eritin. 7 adet hamurun arasına erittiğiniz tereyağını sürüp üst üste dizin.
Bu katları tek bir hamur gibi düşünüp kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını kaplayacak kadar açın.
Diğer 7 adet bezeye de aynı işlemi tekrarlayın. 2 adet tepsi ölçülerinde yufka elde edeceksiniz.
Bunlardan birini tepsinizin alt tabanına yayın ve üzerine hazırladığınız patlıcanlı iç harcı koyun.
Hamurun her tarafının harç ile kaplandığına emin olun.
Açtığınız diğer hamuru da harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin.
Börek hamurunun üzerine 1 yumurtanın sarısını sürün.
Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Börek pişince dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.