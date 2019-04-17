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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Sütlü patlıcanlı börek tarifi
USTA İŞİ

Sütlü patlıcanlı börek tarifi

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Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • Yarım kilogram un
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • 10 gram kuru hamur mayası
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

İç malzemeleri için:

  • 500 gram patlıcan
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Yarım kahve fincanı zeytinyağı
  • 2 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Hamurların arası ve üzeri için:

  • 125 gram tereyağı
  • 1 yumurtanın sarısı

Hazırlanışı

Hamuru yapmakla başlayın. Öncelikle unu eleyip, derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın.

Krema, süt, maya, toz şeker ve tuzu unun ortasında açtığınız boşluğa koyup yavaşça karıştırın.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün. Mayalanması için yarım saat kadar bekletin.

Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın. Patlıcanı alacalı soyup, küp doğrayın.

Acısının çıkması için 15 dakika kadar tuzlu suda bekletip, süzün.

Patlıcanın fazla suyunu elinizle sıkıp alın.

Soğanı yemeklik doğrayın ve bir tencereye aktarın.

Daha sonra tencereye kıyma ve zeytinyağını ekleyip kavurmaya başlayın.

Sivri biberleri kıyın. Domateslerin kabuğunu soyup küp doğrayın.

Patlıcan, biber ve domatesleri de tencereye ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru iki parçaya bölün.

Her parçayı 7 bezeye ayırın, toplam da 14 beze elde edeceksiniz.

Bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Tereyağını eritin. 7 adet hamurun arasına erittiğiniz tereyağını sürüp üst üste dizin.

Bu katları tek bir hamur gibi düşünüp kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını kaplayacak kadar açın.

Diğer 7 adet bezeye de aynı işlemi tekrarlayın. 2 adet tepsi ölçülerinde yufka elde edeceksiniz.

Bunlardan birini tepsinizin alt tabanına yayın ve üzerine hazırladığınız patlıcanlı iç harcı koyun.

Hamurun her tarafının harç ile kaplandığına emin olun.

Açtığınız diğer hamuru da harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin.

Börek hamurunun üzerine 1 yumurtanın sarısını sürün.

Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Börek pişince dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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