Patlıcan oturtma tarifi

Patlıcan oturtma, patlıcanla yapılan yemeklerin en kolaylarından ve lezzetlilerinden biri. Fırında pişen bu nefis yemeği siz de yaz aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanında pilav ve cacık ile enfes bir üçlü oluşturan patlıcan oturtmayı mutlaka denemelisiniz.
Sosu için:
Üzeri için:
Patlıcanları yıkayıp alaca soyun ve bir parmak kalınlığında dilimleyin.
Dilimlediğiniz patlıcanları yarım saat kadar bol tuzlu suda bekletin.
Bu esnada soğanları ve domatesleri küp küp biberleri ise ince ince doğrayın.
Kıymayı tavada yağ eklemeden kavurun.
Ardından sırasıyla zeytinyağı, soğan, yeşil biber, salça ve domatesleri ilave edin.
Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip iyice pişirin.
Son olarak 1 su bardağı sıcak suyu içine ekleyip kaynamasını bekleyin.
Maydanozları ince ince doğrayıp pişen kıymalı sosa ekleyin ve altını kapatın.
Tuzlu suda bekleyen patlıcanları fırın tepsisine dizin.
Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ekin ve fırında 200 derecede kızarana kadar pişirin.
Kızaran patlıcanların üzerine kıymalı sosu yayın.
Salçayı sıcak suyla karıştırıp açın ve patlıcanların üzerine gezdirin.
İri iri doğradığınız domates ve biberlerle yemeğinizi süsleyip tepsiyi yeniden fırına verin.
Biberler ve domatesler pişince çıkarıp soğumadan servis edebilirsiniz.