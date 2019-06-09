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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Patlıcan oturtma tarifi

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Patlıcan oturtma tarifi

Patlıcan oturtma, patlıcanla yapılan yemeklerin en kolaylarından ve lezzetlilerinden biri. Fırında pişen bu nefis yemeği siz de yaz aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanında pilav ve cacık ile enfes bir üçlü oluşturan patlıcan oturtmayı mutlaka denemelisiniz.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet kuru soğan
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 500 gram dana kıyma
  • 2 adet büyük domates
  • 3 adet yeşil biber
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

  • 1 adet domates
  • 3 adet yeşil biber

Hazırlanışı

Patlıcanları yıkayıp alaca soyun ve bir parmak kalınlığında dilimleyin.

Dilimlediğiniz patlıcanları yarım saat kadar bol tuzlu suda bekletin.

Bu esnada soğanları ve domatesleri küp küp biberleri ise ince ince doğrayın.

Kıymayı tavada yağ eklemeden kavurun.

Ardından sırasıyla zeytinyağı, soğan, yeşil biber, salça ve domatesleri ilave edin.

Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip iyice pişirin.

Son olarak 1 su bardağı sıcak suyu içine ekleyip kaynamasını bekleyin.

Maydanozları ince ince doğrayıp pişen kıymalı sosa ekleyin ve altını kapatın.

Tuzlu suda bekleyen patlıcanları fırın tepsisine dizin.

Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ekin ve fırında 200 derecede kızarana kadar pişirin.

Kızaran patlıcanların üzerine kıymalı sosu yayın.

Salçayı sıcak suyla karıştırıp açın ve patlıcanların üzerine gezdirin.

İri iri doğradığınız domates ve biberlerle yemeğinizi süsleyip tepsiyi yeniden fırına verin.

Biberler ve domatesler pişince çıkarıp soğumadan servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
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