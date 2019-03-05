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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi
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Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

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Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 20 adet kurutulmuş patlıcan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı kuru nane
  • 2 iri soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Bir tencerede su kaynatmaya başlayın.

Kuru patlıcanları kaynayan suya atıp yaklaşık 5 dakika, yumuşayana kadar haşlayın.

Yumuşayan patlıcanları süzerek sudan çıkarın.

Pilav tenceresinde zeytinyağını kızdırın.

Soğanları yemeklik doğrayın ve soteleyin.

Soğanlar yumuşamaya başlayınca sarımsakları ve salçaları ilave ederek kavurmaya devam edin.

1 su bardağı pirinci güzelce yıkayın.

Temizlediğiniz pirinçleri de pilav tenceresine ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.

Tuzu, karabiberi, pul biberi, sumağı, naneyi ve toz şekeri ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra 1 buçuk su bardağı sıcak su ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.

Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken pirinçleri kuru patlıcanların içine doldurmaya başlayın.

1 veya 2 kaşık pirinci kuru patlıcanın büyüklüğüne göre içinde 1 santimetre boşluk kalacak şekilde doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanları tencerenin içinde dizin.

Üzerine 1,5 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi döküp tencerenin kapağını kapatın.

Tencere kaynamaya başlayana kadar, orta ateşte pişmeye bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 40 dakika kadar pişirmeye bırakın.

Kuru patlıcan dolmalarınız hazır. Ilık veya soğuk olarak limonla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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