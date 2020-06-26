Fırında kremalı patates tarifi
Fırında kremalı patates çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Et yemeklerinin yanında eşlikçi olabileceği gibi tek başına da afiyetle yenen fırında kremalı patates zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak. Siz de bu nefis yemeği denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3-4 adet patates
- 1 su bardağı krema
- Yarım su bardağı süt
- 2-3 diş sarımsak
- Kaşar rendesi
- Tuz
- Sıvı yağ
Fırında kremalı patates tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri soyup orta kalınlıkta dilimleyin.
Fırın kabını yağlayıp patatesleri uçları üst üste gelecek şekilde sırayla dizin.
Süt ve kremayı bir kasede karıştırın.
Sarımsakları ezin.
Kremaya sarımsakları ve tuzu ekleyip patateslerin üzerine dökün.
Yemeği 160 dereceye ayarladığınız fırına verin.
Patatesler pişmek üzereyken üstlerine kaşar rendesini serpin.
Yeniden fırına verin ve kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.
Servis öncesi üzerine biber ya da çeşitli otlar serpebilirsiniz. Afiyet olsun…