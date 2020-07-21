Faydası saymakla bitmeyen siyah sarımsak nedir?

Ülkemizde Kastamonu yöresine ait tescilli bir lezzet olan sarımsağın aslında beyazdan başka bir türü yoktur. Siyah sarımsak sanıldığı gibi ayrı bir cins olmayıp, beyaz sarımsağın fermente edilmiş halidir. Yararları ise beyaz sarımsaktan kat kat fazladır. Normal sarımsaktan 2 kat fazla antioksidan içeren siyah sarımsak, kronik hastalıklardan kansere kadar birçok hastalıkta etkili rol oynar.

Faydalarının yanı sıra en önemli özelliği de kokusuz olması. Yemeklere çok yakışan sarımsağı gün içinde sürekli tüketmek istesek bil kokusundan dolayı tüketemiyoruz. Siyah sarımsak ise kokusuz olması sebebiyle günün her anı rahatlıkla tüketilebilir. Tam bir şifa deposu olan siyah sarımsağın tadı ise tam bir merak konusu. Beyaz sarımsaktan farklı olarak erik kurusunu andıran bir tada sahip.

Doğal bir antibiyotik olan siyah sarımsak makarnalar, pizzalar ve salatalarda kullanılabilir, et yemeklerinin yanına püre şeklinde sos olarak kullanılabilir.

Siyah sarımsak nasıl yapılır?

Beyaz sarımsak sabitlenen bir sıcaklık ortamında ve sabit bir nem oluşturulmuş ortamda yaklaşık 40 gün kadar bekletiliyor. Sarımsağın içinde bulunan şeker ve aminoasitler reaksiyona girerek siyah rengini alıyor. Evde yüksek ısı ve nem ortamını korumak pek kolay olmasa da fermente sürecinde pilav yapma makinesi gibi mutfak aletleri kullanılabilir.