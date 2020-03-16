Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Tereyağını oda sıcaklığında iyice yumuşatın.

Tereyağı ve yumurta sarılarını bir kaseye alıp güzelce karıştırın.

Pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tarçın ve cevizi de ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin.

Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan kıvamda bir hamur elde edin.

En son damla çikolataları da ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alıp şekil verdikten sonra fırın tepsisine dizin.

180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...