Damla çikolatalı kurabiye tarifi
Ceviz, tarçın ve damla çikolata... Bu üçlünün bir arada olduğu bir kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, kahve veya çayın yanına çok yakışan damla çikolatalı kurabiyeyi denemeden geçmeyin deriz. Her lokmada lezzetine doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamı ve enfes kokusuyla damla çikolatalı kurabiye tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet yumurtanın sarısı
- 150 gram tereyağı
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- 1 çorba kaşığı su
- 1 çay bardağı damla çikolata
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
Damla çikolatalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tereyağını oda sıcaklığında iyice yumuşatın.
Tereyağı ve yumurta sarılarını bir kaseye alıp güzelce karıştırın.
Pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Tarçın ve cevizi de ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin.
Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan kıvamda bir hamur elde edin.
En son damla çikolataları da ilave edip karıştırın.
Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alıp şekil verdikten sonra fırın tepsisine dizin.
180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun...