Çiğ börek (çibörek) nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi

Çiğ börek ya da çibörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır.



1860 Kırım Savaşı'nın da etkisiyle, göçmen Tatarlar tarafından Anadoluya getirilmiştir. Bu göçün önemli bir kısmını alan Eskişehir mutfağının parçası olmuştur.

Çibörek Yapımı için malzemeler

Hamuru için

3 bardak un

1 bardak su

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam tuz



İçi için

300 gram kıyma

1 orta boy soğan

Tuz

Baharat



Çibörek tarifi Nasıl yapılır?



Derin bir kaba un, tuz ve sirkeyi alıp suyu az az ilave ederek bir hamur yoğurun. Nemli bir bezle üzerini kapatıp dinlendirin.

Bir tencerede ince kıyılmış soğanları kavurup kıymayı baharatlarla beraber pişirin. Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparıp tabak büyüklüğünde açın. Bir kısmına harçtan koyun, diğer yarımı üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırın.

Kızmış olan bol yağda kızartın.