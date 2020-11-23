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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 23.11.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Çiğ börek (çibörek) nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi

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Çiğ börek (çibörek) nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi
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Çiğ börek ya da bir diğer adıyla çibörek, özellikle Eskişehir’de en çok yapılan ve tüketilen börek çeşitlerinden biri. Puf puf ve çıtır çıtır olması gereken çiğbörekte doğru kıvamı yakalamak için püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, çiğ börek (çibörek) nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi…

Çiğ börek ya da çibörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır.

1860 Kırım Savaşı'nın da etkisiyle, göçmen Tatarlar tarafından Anadoluya getirilmiştir. Bu göçün önemli bir kısmını alan Eskişehir mutfağının parçası olmuştur.

Çibörek Yapımı için malzemeler
Hamuru için

3 bardak un
1 bardak su
1 yemek kaşığı sirke
1 tutam tuz

İçi için

300 gram kıyma
1 orta boy soğan
Tuz
Baharat

Çibörek tarifi Nasıl yapılır?

Derin bir kaba un, tuz ve sirkeyi alıp suyu az az ilave ederek bir hamur yoğurun. Nemli bir bezle üzerini kapatıp dinlendirin.

Bir tencerede ince kıyılmış soğanları kavurup kıymayı baharatlarla beraber pişirin. Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparıp tabak büyüklüğünde açın. Bir kısmına harçtan koyun, diğer yarımı üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırın.

Kızmış olan bol yağda kızartın.

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