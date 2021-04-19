Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın yedinci gününe özel iftar menüsü

Çeşmi nigar çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanmış lezzetlerden. Bir tür mercimek çorbası olan çeşmi nigar çorbasının en önemli özelliği, içine eklenen yumurtalı limonlu terbiye. Üzerinde kırmızı yağla servis edilen çeşmi nigar çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Börekler sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, ana yemeklerde, ara sıcak olarak her şekilde börekler çok beğeniliyor. Baklava yufkasında yapılan börekler de ekstra çıtır ve lezzetli oluyor. Bu böreğimizin içinde nefis sebzeler bulunuyor. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Ayva dolması son yıllarda yeniden popülerlik kazanan bir Osmanlı yemeği. Dahası Nevşehir ve çevresinin de yöresel lezzetleri arasında. Ancak burada yapılan ayva dolmasının içine pirinç konmuyor. Sadece kıymanın ve baharatların lezzetlendirdiği bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Maydanozla yapabileceğiniz enfes bir salata tabbouleh. Lübnan mutfağına ait bu salatanın tarifini sizin için Yıldız Öz Samaha hazırladı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan tabbouleh için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Lif deposu besleyici bulgurla yapabileceğiniz en lezzetli geleneksel tariflerden biri meyhane pilavı. Soğan ve biberin tat kattığı bu enfes pilavın yapılışı da çok kolay. Yemek yetiştiremediğiniz günlerde yarım saat içinde pişirip sofraya koyabileceğiniz meyhane pilavı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. İrmik tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik yapımı ve malzemeleri aşağıda...