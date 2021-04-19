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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 19.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın yedinci gününe özel iftar menüsü

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Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın yedinci gününe özel iftar menüsü

Ramazan'ın gelişiyle birlikte sevdiklerine özel lezzetler hazırlamak isteyenler her gün iftar menülerini titizlikle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için Ramazan'ın 7. gününe güzel enfes bir menü hazırladık. İşte 19 Nisan Pazartesi günü 'lezizz' iftar menüsü...

Çeşmi nigar çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanmış lezzetlerden. Bir tür mercimek çorbası olan çeşmi nigar çorbasının en önemli özelliği, içine eklenen yumurtalı limonlu terbiye. Üzerinde kırmızı yağla servis edilen çeşmi nigar çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Çeşmi nigar çorbası tarifi
Çeşmi nigar çorbası tarifi

Börekler sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, ana yemeklerde, ara sıcak olarak her şekilde börekler çok beğeniliyor. Baklava yufkasında yapılan börekler de ekstra çıtır ve lezzetli oluyor. Bu böreğimizin içinde nefis sebzeler bulunuyor. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi
Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi

Ayva dolması son yıllarda yeniden popülerlik kazanan bir Osmanlı yemeği. Dahası Nevşehir ve çevresinin de yöresel lezzetleri arasında. Ancak burada yapılan ayva dolmasının içine pirinç konmuyor. Sadece kıymanın ve baharatların lezzetlendirdiği bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Ayva dolması tarifi
Ayva dolması tarifi

Maydanozla yapabileceğiniz enfes bir salata tabbouleh. Lübnan mutfağına ait bu salatanın tarifini sizin için Yıldız Öz Samaha hazırladı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan tabbouleh için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Tabbouleh (Maydanoz salatası) tarifi
Tabbouleh (Maydanoz salatası) tarifi

Lif deposu besleyici bulgurla yapabileceğiniz en lezzetli geleneksel tariflerden biri meyhane pilavı. Soğan ve biberin tat kattığı bu enfes pilavın yapılışı da çok kolay. Yemek yetiştiremediğiniz günlerde yarım saat içinde pişirip sofraya koyabileceğiniz meyhane pilavı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Meyhane pilavı tarifi
Meyhane pilavı tarifi

İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. İrmik tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik yapımı ve malzemeleri aşağıda...

İrmik tatlısı tarifi
İrmik tatlısı tarifi
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