MasterChef balaban köfte tarifi: Balaban kebabı nasıl yapılır, nerenin yemeği, malzemeleri neler?
Balaban köfte (kebabı), Eskişehir'in enfes geleneksel lezzetlerinden biri. Altında et suyuyla ıslatılmış tırnak pide, üzerine domates sosu ve tereyağıyla tadına doyum olmuyor. Eğer akşam sofranızda balaban kebaba yer vermedik isterseniz, yapılışını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
MasterChef balaban köfte tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
MASTERCHEF BALABAN KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ
Köfte için:
500 gram dana kıyma
2 adet kuru soğan
1 çay bardağı bayat ekmek içi
Karabiber
Tuz
Sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı su
Tuz
Servis için:
1 su bardağı yoğurt
2 adet biber
1 adet domates
2 adet tırnak pide
1 su bardağı et suyu
4 yemek kaşığı tereyağı
BALABAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak soğanı rendeleyin.
Bayat ekmeği mutfak robotundan geçirin.
Kıyma, bayat ekmek, kuru soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.
Kıymadan ceviz büyüklüğünde yassı yuvarlak köfteler yapın.
Tavayı kızdırıp köfteleri pişirin.
Biberleri 3-4 parçaya bölün, domatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Köftelerin yağında biber ve domatesleri de dağılmayacak şekilde pişirin.
Domates sosu için, tereyağını bir tavada eritin.
Üzerine salça, toz şeker ve tuzu ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
Suyu üzerine ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Tırnak pideleri küp küp doğrayıp servis tabağına alın.
Üzerine önceden ısıtılmış et suyunu dökün.
Yoğurdu çırpın ve pidelerin üzerine gezdirin.
Yoğurdun üzerine domates sosunu da ekleyin.
Köfteleri de tabağa alın.
Biber ve domatesleri de tabağa ekledikten sonra kızmış tereyağını tüm köftelerin üzerine gezdirin ve servis edin.
Afiyet olsun...