Aşure kaç malzeme ile yapılmalı, hangi malzeme ne zaman eklenmeli? Aşurenin yapımında önemli tüyolar
Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. Günü hazırlanan aşurenin yapımıyla ilgili araştırmalara başlandı. Çeşitli bakliyat ve malzemelerle hazırlanan geleneksel lezzetimiz aşure için, herkes sevdiklerine en iyisini sunmak istiyor. Peki, Aşure kaç malzeme ile yapılmalı, hangi malzeme ne zaman eklenmeli? Aşurenin yapımında önemli tüyolar…
Aşure gününe sayılı zaman kala bu lezzetli ve bereketli tarifin yapımı da merak konusu. Aşure yapımında malzemelerin etkisi elbette çok fazla. Bu nedenle hangi malzemeler kullanılır, aşureye hangisi ne zaman eklenmeli detayı oldukça önemli. Haberimizde aşurenin malzemeleri ve yapımıyla tüyoları paylaşıyoruz. İşte tam kıvamında aşure için detaylar…
Aşure kaç malzeme ile yapılmalı?
Aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli temel malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla, hatta kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor. Ayrıca sakız, anason katanlar da var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin hepsi kullanılmadığında, besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor.
Aşure tarifi malzemeler
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 su bardağı nohut
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 su bardağı ufak küp küp doğranmış kayısı
- 1 su bardağı kuru üzüm
- Yarım su bardağı siyah kuş üzümü
- 1 su bardağı fındık
- 3 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 3 litre sıcak su
- 8-10 adet karanfil (kaynatılacak)
Süslemesi için;
- 1 adet ayıklanmış nar
- Yarım su bardağı toz antep fıstığı
- Yarım su bardağı file antep fıstığı
- 5 adet dilimlenmiş kuru incir
- 2 yemek kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı susam
- Yarım su bardağı çiğ badem
- Yarım su bardağı ceviz (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)
- Aşurenin beyaz olması için buğdayın iyice yıkanması gerekir.
- Haşlanmış nohudun suyunu mutlaka süzerek ekleyin.
- Kuru meyvelerin içinde iri kalması için önceden suda bekletin, yıkanıp doğrayın ve buğdaya ekleyince çok kaynatmayın.
- Aşurenin ekşi olamaması için buğday kaynamaya başlayınca köpüğü mutlaka alın.
- Şeker aşureyi sulandırır ve malzemeleri dirileştirir. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.
- Aşurenin üzerini, kaseler ılıdıktan sonra süsleyin; aksi halde malzemeler aşurenin içine çöker.