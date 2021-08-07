Aşure malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi ve yapımı için püf noktaları

Hicri takvime göre muharrem ayı olan aşure ayında ve özellikle muharremin 10'uncu gününe denk gelen aşure gününde lezzetli ve kıvamlı aşure tarifleri arınıyor. Peki, tam kıvamında aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte püf noktalarıyla aşure yapımı haberimizde. Afiyet olsun...

Aşure Tarifi İçin Malzemeler

İçi için:

250 gram buğday

4 buçuk litre sıcak su

100 gram pirinç

1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet orta boy elma (soyulmuş, küp doğranmış)

4 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

Yarım su bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 avuç fındık

1 avuç ceviz

10 adet kuru kayısı(doğranmış)

900 gram toz şeker

10 adet karanfil

1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)

Süslemek için:

1 adet ayıklanmış nar

Yarım su bardağı toz antep fıstığı

Yarım su bardağı file antep fıstığı

5 adet dilimlenmiş kuru incir

2 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı susam

Yarım su bardağı çiğ badem

Yarım su bardağı fındık (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)

Aşure Nasıl Yapılır?

Öncelikle buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin.

Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın.

Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın.

Ayrı ayrı 5’er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin.

Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin.

Karanfil ekleyin.

Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin.

Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.

Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin.

Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

Aşure Yapımının Püf Noktaları

Kıvamı, şeker oranı bir de renginin kararmaması aşurenin en önemli özellikleridir. Kararmaması için; aşure yaparken içine girecek malzemelerin sıralaması oldukça önemli. Ayrıca buğdaylar önce bol suda pişmeli. Ardından içine sırasıyla diğer bakliyatlar, kuru meyveler, şeker ve ardından da kuru yemişler ilave edilmeli. Buğday başta olmak üzere tüm bakliyatları bol bol suda en az 3-4 kez yıkamak gerekiyor.

Aşure Nasıl Saklanır?

Aşure hazırlandıktan hemen sonra dağıtılmayabilir. Bu nedenle nasıl muhafaza edileceğini bilmek de en az aşure yapmak kadar önemlidir. Aksi halde aşureler kararabilir ya da bozulabilir. Öncelikle aşure soğumadan asla buzdolabına kaldırmamalısınız. Yoksa kıvamı bozulur ve çabuk ekşir. Eğer hemen tüketecekseniz kaselerle dolaba kaldırabilirsiniz. Birkaç gün sonra tüketecekseniz de ağzı streç filmle ya da hava almayan kapalı kaplar içinde dolaba kaldırmanızı öneririz. Ayrıca süslemeleri servise hazır hale getirdiğinizde yapmanızda fayda var. Özellikle fındıkları erken eklediğinizde aşureniz kararabilir.

Aşure Kaç Kalori?

Elbette bu kadar malzemeyi içinde barındıran aşurenin kaç kalori olduğu da merak konusu. Tadına bayılan ancak kilo almaktan sakınanlar için işte aşurenin kalorisi;