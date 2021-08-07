Aşurenin kararmaması için ne yapmalı? Aşurenin beyaz olmasını sağlayan püf noktalar

Aşure Günü için kısa bir süre kaldı, tarif araştırmaları sıklaştı. Muharrem ayının 10. gününün sembolü olan aşurenin yapımıyla ilgili en çok merak edilen konu ise aşurenin kararmaması için ne yapılması gerektiği. İşte birkaç küçük tüyoyla aşurenizin kararmaması ve beyaz olması için yapmanız gerekenler…

Aşurenin kararmaması için ne yapmalı?

Aşurenin kararmasına sebebiyet veren buğdayın haşlanma şekli ve süresidir. Bunun için; özellikle buğdayın pişerken kararmaması için içme suyu kullanın ve içine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz.

Ayrıca aşurenin kararmaması için malzemeler içerisinde yer alan incir, ceviz ve gün kurusunu piştikten sonra ilave edebilirsiniz. Pişerken eklemeniz durumunda ise mutlaka bu malzemeleri (ceviz hariç) ayrı bir yerde kaynatıp iyice suyunu süzdükten sonra eklemelisiniz.

Aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım?

Aşurenin rengi de en az tadı kadar önemlidir. Eğer uygun malzemeleri zamanında kullanmazsanız kararabilir. Peki aşurenin beyaz olması için ne yapmak lazım? Öncelikle buğdayı haşlandıktan sonra suyu süzülen bakliyat ve kuru meyveleri eklemek gerekir. Tam da bu noktada beyaz olması için aşureye bir miktar yıkanmış pirinç veya 1 çay bardağı ılık süt ekleyebilirsiniz.