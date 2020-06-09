Arap dolması tarifi
Arap dolması Siirt mutfağının en sevilen yemeklerinden. Kuru sebzelerle yapılan bu dolmanın en önemli özelliklerinden biri de sumaklı suda pişmesi. Siz de bu enfes dolmaya sofranızda yer vermek isterseniz ihtiyacınız olan malzemeleri ve tarifi aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 10-12 adet kuru biber
- 10-12 adet kuru patlıcan
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- Yarım demet maydanoz
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 su bardağı pirinç
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kuru nane
- Sıcak su
Sumaklı su için:
- 1 kahve fincanı tane sumak
- 2 çay bardağı sıcak su
Arap dolması tarifi Nasıl yapılır?
Kuru patlıcan ve biberleri kaynar suda 5-6 dakika haşlayıp süzün.
Sumağı ufak bir süzgece koyup sıcak suya batırın ve ekşisini suya salmasını bekleyin.
Domatesi rendeleyin. Maydanozu, soğanları ve biberleri incecik doğrayın. Pirinçleri yıkayın.
Tüm malzemeyi derin bir kasede karıştırın.
Üzerine salçayı ve baharatları ilave edin.
Son olarak zeytinyağını da ekleyip hepsini güzelce harmanlayın.
Haşladığınız sebzeleri üzerinde biraz boşluk kalacak şekilde dolma harcıyla doldurun.
Ağızlarını elinizle hafifçe sıkıştırıp dolmaları tencereye dizin.
Dolmaların üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.
Sumaklı suyu ve aynı miktarda sıcak suyu da tencereye ilave edin.
Üzerine bir tabak yerleştirdiğiniz dolmaları kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra 2 dakika dinlendirip servis edin. Afiyet olsun…