Halk Bankası Almanya'daki şubeleri ile değişik eyaletlerde gurbetçilere destek vermektedir. Farklı amaçlar doğrultusunda açılmış olan şubeler Halk Bankası üzerinden Türkiye ile Almanya arasında iletişim sağlıyor. Bu doğrultuda Almanya’nın farklı eyaletlerindeki Halk Bankası şubelerine güvenli biçimde ulaşım sağlamak mümkün.

Halk Bankası Almanya Şubeleri

Halk Bankası Türkiye'nin değişik şehirlerindeki şubeleri gibi aynı biçimde, Almanya'nın pek çok eyaleti üzerinden de şubeleri aracılığıyla gurbetçilere hizmet veriyor. Bu doğrultuda bulunduğunuz ve ikamet ettiğiniz şehir üzerinden Halk Bankası'nın şubelerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

- Düsseldorf şubesi, wiesen str. 70 a.1

- Berlin şubesi, postdamer str. 117-119

- Köln şubesi, maezellen str. 9

- München şubesi, goethe str. 3

- Hamburg şubesi, adenaur alle 9

Güncel olarak şu an bu eyaletler üzerindeki Halkbank şubeleri aracılığıyla farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Halk Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri

Almanya'daki gurbetçiler Halk Bankası aracılığıyla belli başlı bazı işlemleri şubeler üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemleri sağlayabilmek için farklı iletişim yollarını kullanmak mümkün. Bunlar arasında birebir konum adresi, telefon numarası ya da faks numarası ile beraber e-mail adresi bulunmaktadır.

- Halkbank Almanya iletişim: 0090 850 222 0 400

Almanya ile Türkiye arasında köprü kurarak farklı işlemlerin yerine getirilmesine olanak tanıyan Halkbank şubeleri, bunu hem birebir olarak hem de online şekilde gerçekleştirme imkanı vermektedir. Eğer Almanya'da bulunduğunuz eyalet içerisinde Halk Bankası yoksa, bunu farklı iletişim yolları üzerinden ya da online şekilde sağlayabilirsiniz.

Halk Bankası Almanya Şubelerinde Hangi İşlemler Gerçekleştirilmektedir?

Almanya'nın değişik eyaletlerinde yer alan Halkbank şubeleri, farklı bir çalışma prensibi üzerinden destek sağlamaktadır. Yani Halk Bankası'nın Almanya'da tam olarak ödeme işlemleri, hesap açma, para yatırma ve çekme ile diğer pek çok seçenekleri dışında başka hizmetler için destek sunar. Daha çok kobi destek büroları ile beraber finans hizmetleri şubesi kapsamında Halkbank şubeleri gurbetçilere hizmet veriyor.