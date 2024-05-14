İstanbul Havalimanı'nda bu sefer de 73 adet külçe altın ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı. İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi. Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

POLİS HEM BEBEĞİ SEVDİ HEM DE AYAĞIYLA ARABAYI KONTROL ETTİ

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

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Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMERİKALI PROFESÖRE ENDEMİK HAYVAN KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlediği operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ve içerisinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp ele geçirilmişti. Operasyonda bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini gözaltına alınmıştı.

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ABD’li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.