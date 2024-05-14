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Bursa'da halk otobüsünde panik anları: Otobüsünün sileceği ile camını kırdı

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#Bursa#Yol Kavgası #Halk Otobüsü
Bursada halk otobüsünde panik anları: Otobüsünün sileceği ile camını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:22

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, otobüsün sileceğini ve camını kırdı.

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Olay, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 M 10108 plakalı ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü.

Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti. 

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#Bursa#Yol Kavgası #Halk Otobüsü

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