×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Banka şifrelerinizi böyle saklıyorsanız dikkat! Kaybedince 100 bin lirası çalındı

Güncelleme Tarihi:

#Bankacılık Şifresi#Şifre#Isparta
Banka şifrelerinizi böyle saklıyorsanız dikkat Kaybedince 100 bin lirası çalındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:23

Isparta'da E.K.'nin kaybettiği cep telefonu üzerinden banka hesabındaki 100 bin lirası çalındı. Olayla ilgili yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Isparta'da 10 Mayıs Cuma öğle saatlerinde cep telefonunu kaybeden E.K., bir süre sonra banka hesabındaki 100 bin liranın olmadığını fark etti. Hesap hareketlerini kontrol eden E.K. kendi hesabından M.K. adlı bir kişinin hesabına paranın aktarıldığını gördü. E.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili M.K. ile diğer şüpheliler A.B., O.G. ve H.İ.B.'yi yakaladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Diğer yandan E.K.'nin cep telefonunda şifre bulunmadığı, mobil bankacılık şifresinin de telefon kılıfında olduğu öğrenildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bankacılık Şifresi#Şifre#Isparta

BAKMADAN GEÇME!