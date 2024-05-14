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Şehit güvenlik korucusu Çetin Şeylan son yolculuğuna uğurlandı

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#Van#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı
Şehit güvenlik korucusu Çetin Şeylan son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:01

Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (37), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Şabaniye Mahallesi'nde düzenlenen törene, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı.

Şabaniye Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazından sonra şehit Çetin Şeylan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi alana getirilerek öz geçmişi okundu. 3 çocuk babası Çetin Şeylan, okunan duaların ardından Şabaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehit güvenlik korucusu Çetin Şeylan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin 12 yaşındaki kızı Sema ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sema, "Baba bizi niye bıraktın. Baba mekanın cennet olsun" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Törende, gözyaşlarını tutamayan şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

Şehit güvenlik korucusu Çetin Şeylan son yolculuğuna uğurlandı

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#Van#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı

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