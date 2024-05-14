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Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi

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#Kamyon#Fatih#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:54

Fatih'te, geri giden kamyonetin çarpmasıyla altında kalan kadın, metrelerce sürüklendi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, geri giden kamyonet sürücüsü sokak ortasında yürüyen kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek kamyonetin altında kalan kadın, hareket halindeki kamyonetin altında metrelerce sürüklendi. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların uyarmasıyla, sürücü aracını durdurdu. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen kadının hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

"ARABAYI DURDURDUK VE KADINI ALTINDAN ÇIKARDIK"

Kamyonetin altında kalan kadının yardımına koştuğunu söyleyen Edip Kaymaz, "Sokakta vurdu ve altına aldı. Yaşlı bir kadındı. Caddenin ortasında gidiyordu. Şoför de fark edemedi. Kadın bağırdı. Ben içerideydim koşana kadar cadde ortasına kadar götürdü. Arabayı durdurduk ve kadını altından çıkardık. Daha sonra ambulans aldı, götürdü. Durumu iyiydi. Konuşuyordu, bize cevap veriyordu" dedi.

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Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri giden kamyonetin yolun ortasında yürüyen kadına çarptığı görülüyor. Düşen kadın kamyonetin altında kalarak sürükleniyor. Sokağın başına kadar ilerleyen kamyonet, çevredekilerin uyarısı üzerine kamyonet şoförü aracı durduruyor.

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#Kamyon#Fatih#Kaza

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