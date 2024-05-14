Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre sürecimizi başlatacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. İl başkanlarının sonuçlarını 30 Kasım'da yapmıştık.

31 Mart seçimleri rekabet seviyesi yüksek bir atmosferde gerçekleşti. Ülkemiz genelinde sandığa gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. Bu seçim olacak kehanetinden ekonomiyle ilgili pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. Sandığın gücünü ortaya koyduk.

"DEMOKRASİNİN KAZANDIĞI YERDE KAYBEDEN OLMAZ"

Burada öncelikle bir hususun altını çizerek ifade etmek istiyorum demokrasi asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Galip 85 milyonun tamamıdır.

Gerek 14 Mayıs seçimleri, gerek 31 Mart seçimleri demokrasi düşmanları tarafından körüklenen algıyı yok etmiştir.

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Vesayet odaklarının asla pes etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama, kabahati millete atma gibi yollara tevessül etmedik.

Milletin iradesini öpüp başımızın üstüne koyduk. 31 Mart seçimlerinde milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Birilerinin yaptığı gibi sahnelenen 'öndeyiz' müsamerelerine başvurmadık.

Bizim için önemli olan Türk demokrasisinin kazanmasıdır. Sandığın itibarına itibar katan her neticeyi Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde aşılmış yeni bir eşik olarak görüyoruz.

31 Mart sonrasında siyasetin havası değişti. Yumuşama ikliminin geçici bir bahar değil, siyasetin hakim karakteri olmasını ümit ediyoruz.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Haberi görüntüle

31 Mart seçim sonuçlarını da göz ardı etmiyoruz. Son MYK toplantımızda, geleneksel istişare kampımızı yakında toplama kararı aldık. Önce milletvekilleri, ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz.

Sorunlarımıza milletimizle birlikte sonuç aradık. Millet bize bakınca kendini gördü. Gönlümüzün kapılarını millete hiçbir zaman kapatmadık.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

AK Parti milletin partisidir ve inşallah ebediyen böyle kalacaktır.

Hangi kökene, hayat tarzına mensup olursa olsun Türkiye sevdalısı her bir yüreğin partisi olmayı sürdüreceğiz. Kurduğumuz gönül köprülerini kimse yıkamaz ve yıkamayacaktır. Siyaset milletle omuz omuza sırt sırta vererek yapılır.

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Eksiğimiz, hatamız, millete karşı bir kusurumuz varsa mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kampanya döneminde 52 ilimizi ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimde şahit olduğum manzara; AK Parti'nin kendini adamış neferleri var. Bu kardeşlerimizin hakkını ödemeyiz. AK Parti neferlerinin emeklerini kusura bakmayın ama kibirlerin boyunlarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz.

İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. AK Parti'nin alameti farikası kendini yenileme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz.

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"SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRACAĞIZ, PARTİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz. Kırarak dökerek dağıtarak değil, tam tersine birleştirerek kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, partimizi büyüteceğiz. Yeni hizmet erleriyle, isimlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil AK Parti'ye güç katacak ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var.

Özünde bir gönül seferberliği olan kongremiz ancak böyle bir vizyon, kuşatıcılık, hassasiyetle yürütülmesi durumunda bekleneni verebilir. Unutmayın biz Türk siyasi hayatına damga vurmuş partiyiz. Biz üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Nasıl Türkiye'nin son 21 yılına mührümüzü bastıysak inşallah geleceğine de biz yön vereceğiz.

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Milletimiz bizin daha çok çalışmamızı yeniden yola revan olmamızı bekliyor.