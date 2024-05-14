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Şimdi de Elazığ'da okulda şiddet! Kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakladı

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#ELAZIĞ#Okul#Öğrenci
Şimdi de Elazığda okulda şiddet Kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:15

Türkiye genelinde, 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan’ın eski öğrencisi Y.K. tarafından öldürülmesinin yankıları devam ederken bir saldırı haberi de Elazığ'dan geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.’yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

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Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.

Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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#ELAZIĞ#Okul#Öğrenci

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