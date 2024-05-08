Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ cinayetinde ÅŸok detaylar: 5 ay Ã¶nce liseden atÄ±ldÄ±, cinayeti planladÄ±

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EyÃ¼psultanâ€™da okuldan atÄ±lmasÄ±ndan sorumlu tuttuÄŸu okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ silahla vurarak hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden Y.K., SavcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 'kiÅŸinin yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi.

HAYATÄ° VÃœCUT BÃ–LGESÄ°NE HEDEF ALARAK 2 EL ATEÅž ETTÄ°ÄžÄ° BELÄ°RTÄ°LDÄ°

Olaya iliÅŸkin detaylar ise SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sevk yazÄ±sÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sevk yazÄ±sÄ±nda, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Oktugan ile suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuk Y.K. arasÄ±nda okulda iliÅŸiÄŸin kesilmesi ve aralarÄ±nda geÃ§en tartÄ±ÅŸma dolayÄ±sÄ±yla husumet beslediÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen olay sonrasÄ±nda suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuÄŸun ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ruhi sÃ¼kunete raÄŸmen fiilini planladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde icra ettiÄŸi, bÃ¶ylece Y.K.â€™nÄ±n eÄŸitimci Oktuganâ€™Ä± silahla hayati vÃ¼cut bÃ¶lgesine hedef alarak 2 el ateÅŸ ettiÄŸi ve hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu belirtildi.

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EyÃ¼psultan AlibeykÃ¶y Mahallesi'nde bulunan Ã¶zel bir okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Oktugan (74) dÃ¼n sabah saatlerinde, 5 ay Ã¶nce okuldan kovulan 17 yaÅŸÄ±ndaki Y.K. tarafÄ±ndan odasÄ±nda silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan Oktugan'Ä±n Ã¶ÄŸrencileri bugÃ¼n okula akÄ±n etti.Â

Okulda olduklarÄ± sÄ±rada olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyen bir Ã¶ÄŸrenci, Y.K.'nÄ±n 5 aydÄ±r okula gelip gelmediÄŸi sorusu Ã¼zerine, "Daha Ã¶nce hiÃ§ gelmemiÅŸti, dÃ¼n ilk kez geldi. Benim bir samimiyetim yoktu. Ä°brahim hoca Ã§ok iyiydi, yazÄ±k oldu hocaya. ArtÄ±k diyecek bir ÅŸey yok. Normalde gÃ¼venlik vardÄ± ama o da iÃ§eri gitti. Ä°Ã§eriye ne zaman gittiÄŸini bilmiyorum ama aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Uzun zamandÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu." dedi.

