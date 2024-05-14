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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

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#Eskişehir#FETÖ#Operasyon
Eskişehirde FETÖ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 19:26

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, TEM-KOM-İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli şekilde toplam 20 adrese yapılan operasyonlarda FETÖ üyesi 19 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, TEM-KOM-İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda ele geçirilen verilerde Adliye Mahrem Yapı içerisinde gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru, infaz koruma memuru Adalet Bakanlığı’na 2012-2013 yıllarında yerleştirilmesi planlanan şahıslara ait liste gibi personel alımına müracaatta bulunan aday şahısların bilgilerine yer verildiği tespit edilen şüphelilere yönelik, il merkezinde 17, ilçelerde 3 adres olmak üzere toplam 20 adreste, 25 ekip ve 75 personelin katılımı ile 14 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon neticesinde FETÖ üyesi olduğu öğrenilen 5 kamu personeli, 14 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı. Firari olan bir şahsın yakalanılması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

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#Eskişehir#FETÖ#Operasyon

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