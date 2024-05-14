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Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 1 işçiden acı haber

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Göçük
Zonguldakta özel maden ocağında göçük: 1 işçiden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:17

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan Şenol Zurnalı (42) hayatını kaybetti, Savaş Onur (31) yaralandı.

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Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Göçük

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