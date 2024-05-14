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Kastamonu’da kazada yaralanmıştı! 17 gün sonra Özge Palabıyık'dan acı haber

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#Özge Palabıyık#Kastamonu#Kaza
Kastamonu’da kazada yaralanmıştı 17 gün sonra Özge Palabıyıkdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:30

Kastamonu’da kamyona çarpan otomobilde yaralanan Özge Palabıyık 17 gün sonra yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Kaza, 26 Nisan tarihinde Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki 37 LH 469 Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocuğu A.P. yaralandı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Özge Palabıyık ise kazadan 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 2 yaşındaki çocukları A.P.'nin ise Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özge Palabıyık'ın cenazesinin ikinci namazına müteaikiben Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Özge Palabıyık#Kastamonu#Kaza

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