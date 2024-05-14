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Anneler Günü'nde toprağa gömülü bulunmuştu! Vahşette tüyler ürperten detaylar... Her şeyi itiraf etti

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#Elazığ#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 16:00

Elazığ'da Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinin dehşet veren ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen zanlıların, Dilara Günana'yı silahla öldürdükten sonra battaniyeye sararak eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

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İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

CESEDİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.’nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana’nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.’nın kriz geçirerek Günana’nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi.

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Anneler Gününde toprağa gömülü bulunmuştu Vahşette tüyler ürperten detaylar... Her şeyi itiraf etti

Olayın ardından V.K.’nın Günana’yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

Anneler Gününde toprağa gömülü bulunmuştu Vahşette tüyler ürperten detaylar... Her şeyi itiraf etti

Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.’nın, Günana’yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi.

Anneler Gününde toprağa gömülü bulunmuştu Vahşette tüyler ürperten detaylar... Her şeyi itiraf etti

Öte yandan V.K. ve ailesinin yaşadığı ev ile Günana'nın gömülü bulunduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Anneler Gününde toprağa gömülü bulunmuştu Vahşette tüyler ürperten detaylar... Her şeyi itiraf etti

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Dilara Günana, dün gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanmıştı...

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#Elazığ#Cinayet#Polis

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