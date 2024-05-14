×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da avukat Belen Nesil'i katleden caninin cezası belli oldu! İşte son sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cinayet#Polis
Ankarada avukat Belen Nesili katleden caninin cezası belli oldu İşte son sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:48

Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun davasında Muhammet Balcı hakkında, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Muhammet Balcı karar öncesi son ifadesinde, 'Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam, şimdiye kadar öldürürdüm.' sözleri ile cinayeti inkar etti. Müşteki avukatı ise Belen Nesil Coşğun'un akıllı, hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Haberin Devamı

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Balcı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verdi. Müşteki avukatı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu akıllı hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İNKAR ETTİ

Söz verilen sanık Balcı da önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olayın intihar olduğunu savunarak, "Belenle ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam, şimdiye kadar öldürürdüm. Dekolte giyerdi, kick boksa gitti tangoya gitti hocaları erkekti. Hiç bir şey demedim parasını ben verdim. Ben sevgiye aç bir insan değilim. Herkesten ayrı ayrı özür diliyorum. Böyle bir olayla anıldığım için. Yapmış olsam sizden zerre takdiri indirim istemem bile emin olun” ifadesine yer verdi.

Haberin Devamı

TANIK: KIZ ARKADAŞIMA 'ÖLDÜRECEĞİM’ DEMİŞ

Daha önce tanık olarak dinlenilen A.Ş. “Sanık, olaydan önce kız arkadaşıma, ‘Belen, istemediğim kişilerle görüşüyor. Bu nedenle öldüreceğim’ demiş” iddiasında bulunmuştu.

Ankarada avukat Belen Nesili katleden caninin cezası belli oldu İşte son sözleri

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, beraat talebinde bulundu. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Balcı hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası verdi.

İlgili haberÇember daraldı ifade değiştiÇember daraldı ifade değiştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!