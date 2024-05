Togg sahiplerinin yüzde 80’i D-Smart GO’yu kullanmaya başladı

Haberin Devamı

Togg T10X sürücüleri, Nisan ayından itibaren Tru.Store çevrimiçi uygulama mağazasından D-Smart GO’yu indirmeye başladı. Canlı TV özelliği ile hizmete sunulan D-Smart GO, T10X kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede D-Smart GO’nun indirilme oranı yüzde 80’e ulaştı. Filmden diziye, haberden spora, çocuktan belgesele 100’ü aşkın ulusal ve D-Smart GO’ya özel kanalla hizmet veren platformda yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Bu şekilde izleyiciler hiçbir içeriği kaçırmıyor veya istedikleri sahneyi tekrar izleyebiliyor.

KARA: TÜRKİYE'DE BİR İLK

Haberin Devamı

D-Smart GO uygulamasının Togg T10X bilgi ve eğlence sistemi üzerinde çalışan bir uygulama olduğunu aktaran D-Smart Ar-Ge Müdürü Erkan Kara, “Biz bu uygulamayı Togg ekibiyle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkardık ve olgunlaştırdık. Çalışmalarımıza 2023’ün yaz döneminde başladık. Yaklaşık 3 aylık bir teknik çalışma sonrasında uygulamamız hazır oldu. Geçen ay nisan itibariyle de kullanıcılara sunduk, kullanıma açtık. Tamamen Türk mühendisleri tarafından Ar-Ge merkezlerimizle geliştirilen bir servistir. T10X içerisinde Android tabanlı bilgi ve eğlence sistemi var. Tru.store adında bir uygulama mağazası var. D-Smart GO uygulaması bu uygulama mağazasından indirilerek kurularak kullanılabiliyor. Türkiye'de bir ilk. Akıllı araçta televizyon izleme servisi olarak dünyada da öncü uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle ulamamız üzerinden 100’den fazla televizyon kanalı izlenebiliyor. Önümüzdeki dönemde seç izle, kaydet izle gibi yeni nesil servisleri de entegre edeceğiz ve çalıştıracağız. Bu bir televizyon izleme uygulaması. D-Smart GO televizyon izleme uygulamasıdır. Televizyon kanallarımız var. Bu kanallarda canlı şekilde geriye alarak ve üç güne de geriye alarak izleme yapılabiliyor” dedi.

Haberin Devamı

KIZILTOPRAK: TOGG İÇERİSİNDE 100’Ü AŞKIN CANLI KANALI ÜCRETSİZ OLARAK İZLEYEBİLDİLER

D-Smart GO uygulamasının Togg’la yapılan iş birliğinin Nisan ayında lansmanı yapıldığını aktaran D-Smart İş Geliştirme Direktörü İlker Kızıltoprak, “Bu lansmandan sonra TOGG kullanıcıları ile yaptığımız kampanyayla bir yıl boyunca ücretsiz kullanma hakkına sahip oldular. Bu onlar ve bizim için çok sevindirici bir kampanya oldu. Çünkü Togg içerisinde 100’ü aşkın canlı kanalı ücretsiz olarak izleyebildiler. Takdir edersiniz ki akaryakıtla çalışan araçlara göre Togg araçları elektrikli şarj istasyonlarında belli bir süre beklemek durumunda. Dolayısıyla insanların oradaki bekleme alalarında vakit geçirmek bilgi sahibi olmak için D-Smart GO uygulamamız çok faydalı oldu. Kullanıcılardan bu anlamda hep güzel geri bildirimler aldık çok sevindirici bir uygulama oldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

“YAYINLARI 72 SAAT YANİ 3 GÜN GERİYE ALARAK İZLEMENİZ MÜMKÜN”

TOGG üzerinde TruMore isimli bir uygulama marketi olduğunu belirten Kızıltoprak, “D-Smart GO uygulamasını bu markete indiriyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Kampanya nezdinde bir yıl boyunca ücretsiz olan uygulama markete indikten sonra tıklayarak ekranda gördüğünüz gibi kanal listesiyle karşılaşıyorsunuz. D- Smart GO uygulaması yaklaşık 100 ve daha fazla canlı TV kanalını böylelikle Togg müşterilerine sunmuş oluyor. Birçok canlı TV kanalını buradan görmeniz mümkün. Bugün herhangi bir televizyon kullanıcısı evinde ne izliyorsa Togg kullanıcısı da şu anda bunu izliyor. Güzel tarafı ise yayınları 72 saat yani 3 gün geriye alarak izlemeniz mümkün. Canlı yayından geçmişe doğru geldiğim zaman yayın geçmişe gidiyor ve bir önceki programı izlemeniz mümkün oluyor. Kaçırdığınız bir alanı izlemeniz mümkün. Bu da çok güzel bir özellik. Şu an için canlı televizyon kanalları sadece mevcut. Ama teknik geliştirmelerimiz film dizi, belgesel, spor içeriklerine ait içeriklerin de izlenmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirmelerimiz devam ediyor. Böyle olduğu takdirde canlı TV kanallarına bu tarz içerikler de gelecek. TOGG kullanıcıları bu şekilde izlemeye devam edecekler” dedi.

Haberin Devamı

“ARAÇ HAREKET HALİNE GEÇTİĞİ AN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YOK OLUP SADECE SESLİ GÖRÜNTÜYE GELİYOR”

Araç kullanırken bir ekrana bakmanın güvenlik zafiyeti yaratabildiğini söyleyen Kızıltoprak, “Bu sebeple araç hareket haline geçtiği an ekran görüntüsü yok olup sadece sesli görüntüye geliyor. Dolayısıyla sürücüye yakın ekranda bu kapanırken yan koltukta veya arka koltuktakilerin izleyebilmesi için ekran bir sağa veya bir sonrakine doğru kayabiliyor. Bu da aslında yine mühendislerin üzerine çalışıp kafa yorduğu ve dolayısıyla güvenliği ön plana alan bir uygulama. Böylelikle şoförün dikkati dağılmıyor ve olası bir kazanın da önüne geçilmiş oluyor. Togg D-Smart markaları arasında bizim de mutluluk duyduğumuz bir iş birliği oldu” dedi.

Haberin Devamı

“KULLANICILARIN YÜZDE 80’İ UYGULAMAMIZI İNDİRDİ”

Kızıltoprak, “Lansman Nisan ayında biliyorsunuz bayram dönemine denk geldi ve aynı zamanda insanların sıklıkla seyahat ettikleri bir dönem. Dolayısıyla çok hızlı gözlem yapma şansımız oldu. Togg Kullanıcıların yüzde 80’i uygulamamızı indirdiler ve kullanmaya başladılar. Memnuniyet verici. Çağrı merkezimize bu anlamda memnuniyet geri bildirimlerini aldık. Togg kullanıcıların çok büyük bir kısmı her geçen gün artarak kullanmaya devam ediyorlar. Şu anda elimizdeki rakamlar yüzde 80 seviyesinde” dedi.

TOGG D- Smart GO arasındaki iş birliği aslında Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kızıltoprak, “Yani bir araç üzerinde bir televizyon ekranının 100’ü aşkın kanalı canlı olarak izleyebileceğiniz uygulama bir ilk. Dünyada da buna benzer örnekler var ama bu anlamda baktığımız zaman bir D Smart GO da bu anlamda ilklerden bir tanesini gerçekleştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu da gayet bizleri menkul eden bir durum” dedi.