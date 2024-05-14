16 gündür yayılıyordu! Hidrojen sülfür gazının yayıldığı jeotermal kuyu kapatıldı

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Sarayköy Babadağ karayolu üzerinde bir firma tarafından yapılan jeotermal santralinde, sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre derinliğinde meydana gelen hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi.

Öte yandan, sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, Babadağ ilçesine giden karayolunu trafiğe kapattı.

BASINÇ DÜŞÜNCE KUYU KAPATILDI

Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, kuyudaki gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahalede bulunamadı. 16 gün boyunca aralıksız süren gaz çıkışı, bugün durduruldu. Basıncın düşmesiyle harekete geçen mühendisler, kuyuyu kapatmayı başardı.

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Öte yandan, Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.