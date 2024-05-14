×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Yeni Anayasa#Devlet Bahçeli
Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeliyi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:06

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmalarının yöntemi konusunda görüş ve önerilerini almak üzere siyasi parti lider ve grup başkanlarına yönelik başlattığı görüşme turunu sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün de TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrası, 'Bahçeli Bey'in görüşlerini alarak turumuzu sürdürdük. Son derece faydalı. Türkiye bu yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak. Demokrasi, yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de bu konuda fikirlerim var diyen herkesi dinleyeceğiz. Umut ediyoruz ki yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır.' açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı, daha önce de CHP, İYİ Parti, Saadet ve DEM Gruplarını ziyaret ederek, “Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum. Siyaset, diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyalogun yapıcı unsurları olmasını temenni ederim” açıklamasında bulunmuştu. Kurtulmuş’un bu hafta içinde AK Parti Grubu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınAnkarada kritik zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğanın Hamas mesajı dünyada manşetAnkara'da kritik zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada manşetHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMHP lideri Devlet Bahçeli: Maşa kullananları takipteyizMHP lideri Devlet Bahçeli: Maşa kullananları takipteyizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Yeni Anayasa#Devlet Bahçeli

BAKMADAN GEÇME!