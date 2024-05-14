Ankara'da kritik zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada manşet

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis Hamas için 'terör örgütü' derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı ve Türkiye'de 1000'e yakın Hamas mensubunun tedavi gördüğünü ifade etti.

Ankara'daki zirve ve Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında geniş yer buldu.

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizerek, örgütün binden fazla üyesinin Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi' dedi. İngiliz Telegraph haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, Türkiye'de 1000'den fazla Hamas üyesinin tedavi gördüğünü söyledi. Türkiye cumhurbaşkanı ayrıca Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi.'

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İSRAİL BASINI: ERDOĞAN HAMAS'I SAVUNUYOR

Erdoğan'ın açıklamalarını İsrail basını da yakından takip etti. Jerusalem Post 'Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor' dedi.

Times of Israel Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. Haberde 'Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.

Al Arabiya da Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkardı Suudi haber platformu 'Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi' dedi.

'Erdoğan NATO Müttefikini Hamas'tan Dolayı Eleştiriyor' başlığını atan Hindustan Times, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı açıkça desteklerken bir yandan da NATO üyesi bir lideri eleştirdi' dedi.

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Euronews 'Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi' başlıklı haberinde 'Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı' dedi.

Katar merkezli Al Jazeera Ankara'daki zirveyi 'Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü, ilişkilerde 'çözülemeyen bir sorun' görmüyor' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Voice of America'nın manşeti 'Bölgesel rakipler ilişkileri iyileştirmeye çalışırken Yunanistan başbakanı Türkiye'de' oldu.

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Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ilişkilerdeki olumlu ivmenin sürdürüldüğünü vurguladı' başlıklı haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki tarafın Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunları ele alarak yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve ikili ticaret hacminin 10 milyar ABD doları olarak hedeflenmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi' ifadesine yer verdi.

Asharq al Awsat 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, Filistinli grup Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etme hamlesinin ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e Gazze'de ateşkesi kabul etmesi yönünde baskı yapmak için yeterince çaba göstermediğini söyledi' dedi.

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YUNAN BASINI: LİDERLER DİYALOG MASASINDA KALMAK İSTİYOR

Proto Thema zirve ile ilgili 'Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini Miçotakis'in mesajını öne çıkardı. Haberde 'Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Ankara ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlatarak misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti' denildi.

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In.gr 'İki lider, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin sonuçlarını gözden geçirdi ve o tarihten bu yana Siyasi Diyalog'un temel direkleri olan Pozitif Gündem temelinde yapılan toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi' dedi.

CNN Yunanistan zirvenin Washington’da memnuniyetle karşılandığını yazdı. Haberde 'Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD'nin Ege'de sükunetin korunmasını ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesini teşvik ettiğini belirtti' denildi.

Ethnos iki liderin görüşmeye devam etme kararlılığına vurgu yaptı ve fikir ayrılıklarına rağmen Kyriakos Mitsotakis ve Recep Tayyip Erdoğan diyalog masasında kalmamızı istediklerini gösterdiler ve bir sonraki randevularını şimdiden aldılar' dedi.