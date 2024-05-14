MHP lideri Devlet Bahçeli: Maşa kullananları takipteyiz

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MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Çevremizde barış ve güvenlik odaklı huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması MHP'nin amacıdır.

Uluslararası karar alma mekanizmalarının baştan aşağı revize edilmesi ertelenemez mecburiyettir.

İSRAİL HADDİNİ AŞMIŞTIR

BM dünya barışı için kurulsa da bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmıştır. Filistin'de görüldüğü gibi BM'de alınan karar 5 devlet tarafından yok sayılmakta ve işlevsiz hale getirilmekte. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke Filistin üyeliğinin tekrar görüşülmesi için tasarı sunmuştur. 143 ülke kabul, 9 ülkenin ret oyu ile onaylanmıştır. Uluslararası toplum Filistin'in yanında durmuştur. Netanyahu katil, soykırımcı arıyorsa bir boy aynasına bakmalıdır. İsrail hattı ve hududu çoktan aşmıştır.

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BM'nin demokratikleşmesi acil eylem çerçevesinde ele alınmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. Daha kapsayıcı yapı kurulmalıdır.

Veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır. Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması alçaklıktır. 221 gündür sivil halk yok edilmekte. Soykırımın bahanesi olamaz. Türkiye cesur dolu politikalarla Filistin'in destekçisidir. Türkiye haklının safında, zulmün karşısındadır.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINDAN BAŞKA SEÇENEK YOK

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve kabinesinin sonuna kadar yanındayız ve arkasında duracağız. Bugün Kudüs'te susarsak gelecekte yurdumuzda çetin olaylar olacaktır. Gazze'yi konuşmak demek Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmalı ve kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 67 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek yoktur. Aksi halde orta doğunun bir kıvılcımla yanması mukadderdir.

BATI'NIN MODERNLİĞİ BATSIN

Önceki yüzyılı kaybetsek de Yeni yüzyılı kaybetmeyeceğiz. Milli eğitim en büyük kozumuz ve enerjimizdir. Memnuniyetsiz kitleler sapkın eğilimlerin pençesindedir. Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehdit ile yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın çöküş propagandasına dönüşmesi kokuşmuşluğu göstermiştir. Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyaj ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey de değildir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa, biz de diyoruz ki, batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Eğer bunun adına modernlik deniyorsa, üstüne basa basa biz de söylüyoruz ki, olmaz olsun böylesi bir modernlik anlatım ve algısı. Biz çağdaşlığı ve modernliği kültürel erimenin ve ruhsal bunalımın çorak sahasında değil, kendi özümüzde, kendi değer yargılarımızda arayıp bulacağımızı, yeni yüzyılda da bunu cümle aleme ispat edeceğimizi kararlılıkla belirtmek istiyorum.

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MAARİF MODELİNİ DESTEKLİYORUZ

MEB tarafından hazırlanan maarif modelini destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mızı kutluyorum. Öğretmenlik meslek kanunundaki değişikliği destekliyoruz. Öğretmenlerimize şiddeti lanetliyoruz.

ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI

Türkiye'yi doyuran, çalışkanlık abidesi çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Ekmeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi hedefimizdir. Onlara ne versek, ne yapsak yetersizdir. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacaktır. 2024 bütçesinde tarıma verilecek destek yüzde 44 artırılmıştır. Buna rağmen gübre ve mazot desteğinin artırılması dileğimizdir. Tarım sektörü stratejik sektördür. Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizin arkasında olacağız.

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MAŞA KULLANANLARI TAKİPTEYİZ

Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar. Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bunların tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır.