AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavı tarihi belli oldu! İşte AUZEF sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuç tarihi için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF ara sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. AUZEF sınav soruları ve cevapları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılırken, netlerini hesaplayan öğrencilerin gözü kulağı 'AUZEF vize sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. Yapılan değerlendirmenin ardından AUZEF vize sonuçları AKSİS ekranından yayınlanacak. Öte yandan final sınavları ise haziran ayında gerçekleşecek. Peki, 2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.