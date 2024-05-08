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AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sınavı tarihi belli oldu! İşte AUZEF sınav takvimi!

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#AUEF Sınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi#AUEF Final Sınavı Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 19:39

AUEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Üniversitesi açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleşti. Sınav değerlendirmesinde açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olacak. Vize sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler AUZEF final sınavlarını bekleyecek. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavları hangi tarihte? İşte, İÜ AUZEF sınav sonuç tarihi ve final takvimi.

1/4AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Final sınavı tarihi belli oldu İşte AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuç tarihi için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF ara sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. AUZEF sınav soruları ve cevapları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılırken, netlerini hesaplayan öğrencilerin gözü kulağı 'AUZEF vize sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. Yapılan değerlendirmenin ardından AUZEF vize sonuçları AKSİS ekranından yayınlanacak. Öte yandan final sınavları ise haziran ayında gerçekleşecek. Peki, 2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/4AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi takvimine göre AUZEF final sınavları 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

4/4AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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#AUEF Sınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi#AUEF Final Sınavı Tarihi

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