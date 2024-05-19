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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? Helikopter kazasında son durum... İşte İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatı ve biyografisi!

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#İbrahim Reisi Kimdir#İran Cumhurbaşkanı Reisi Hayatı#İran Helikopter Kazası Son Durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 20:53

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı İan Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığını dünyaya duyurdu. İranlı yetkililer "Umudumuzu koruyoruz ancak bilgiler endişe verici" açıklamasında bulundu. Kazanın ardından İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi gündeme geldi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olan Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kerec savcısı olarak başladı. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında? İşte, Reisi'yi taşıyan helikopter kazası son durum bilgileri ve ayrıntılar.

1/5İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında Helikopter kazasında son durum... İşte İran Cumhurbaşkanı Reisinin hayatı ve biyografisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatı ve biyografisi, helikopter kazası ile gündeme geldi. Meydana gelen kaza ile ilgili İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını bildirdi. Tehran Times haberinde Reisi ile henüz bağlantı kurulamadığını yazdı. Hava koşulları nedeniyle ekiplerin helikoptere ulaşmakta zorluk çektiği öğrenildi. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir? İşte, İran helikopter kazası ile ilgili son durum.

2/5İRAN HELİKOPTER KAZASINDA SON DURUM

İRAN HELİKOPTER KAZASINDA SON DURUM

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı kaza haberini dünyaya duyurdu.

Haberde 'Cumhurbaşkanının helikopterdeki bazı kişilerin merkeze ulaşmayı başarması, olayın can kaybı yaşanmadan sonuçlanması umudunu da artırdı' denildi.

İranlı yetkililer "Umudumuzu koruyoruz ancak bilgiler endişe verici" açıklamasında bulundu.

Tehran Times haberinde Reisi ile henüz bağlantı kurulamadı. Haberde 'Güvenilir kaynaklara göre şu ana kadar Reisi'nin uydu telefonundan herhangi bir temas sağlanamadı ve olayın kesin yeri konusunda da bir belirti bulunmuyor'

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3/5İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında Helikopter kazasında son durum... İşte İran Cumhurbaşkanı Reisinin hayatı ve biyografisi

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan ve "kaza geçiren" helikopterde bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konu ile ilgili açıklama yaptı. İranlı bakan olay yerine derhal kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, 'Havanın sisli olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin gelmesini bekliyoruz' dedi.

4/5İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ KİMDİR

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ KİMDİR?

Reisi, 14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğdu. Hukukçu olan Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu.

İbrahim Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı.

Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "katliam ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönem yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor.

Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldiği gözlenen Reisi, 1989-1994 yıllarında Tahran Başsavcılığı görevinde bulundu. 1994 yılında Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Reisi, 10 yıl boyunca bu görevde kaldı.

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5/5İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında Helikopter kazasında son durum... İşte İran Cumhurbaşkanı Reisinin hayatı ve biyografisi

Reisi, daha sonra 2004'te Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atandı. 2014 yılında İran Genel Başsavcılığı görevine atanan Reisi, 2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirildi.

Ülkede 19 Mayıs 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Reisi, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı seçimleri kaybetti.

Reisi, kendisinden önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Sadık Laricani'nin, Hamaney tarafından görevden alınarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi başkanlığına atanmasının ardından Mart 2019'da boşalan Yargı Erki Başkanlığı'na getirildi.

Laricani'nin görev yaptığı dönemle ilgili üst düzey yargı yetkililerine yönelik "yargıda yolsuzluk" soruşturmalarını başlatan Reisi, görev yaptığı süre boyunca sık sık ülkenin en büyük sorunlarından sayılan yolsuzlukların üzerine gitme vurgusu yaptı.

Siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınan Reisi, idamlarda oynadığı rol hakkında kamuoyunun önünde hiçbir açıklama yapmadı.

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#İbrahim Reisi Kimdir#İran Cumhurbaşkanı Reisi Hayatı#İran Helikopter Kazası Son Durum

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