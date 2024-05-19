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19 Mayıs nedir, neden kutlanır? 19 Mayıs'ta ne oldu?

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#19 Mayıs#19 Mayıs Neden Kutlanır#19 Mayıs Ne Zaman Kutlanır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 09:35

19 Mayıs nedir ve neden kutlanır sorusu, bu özel günde detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde her yıl kutlanan milli bayramlarımız yer almaktadır. Milli bayramlarımızdan bir tanesi de 19 Mayıs’tır. 19 Mayıs’ın neden bayram olduğu ve bugün hangi olayın gerçekleştiği en merak edilen noktalardan bir tanesidir. Peki 19 Mayıs nedir? 19 Mayıs neden kutlanmaktadır? 19 Mayıs günü ne olmuştur? İşte 19 Mayıs ile ilgili tüm bilinmesi gereken detaylar.

1/319 Mayıs nedir, neden kutlanır 19 Mayısta ne oldu

19 Mayıs yılın en önemli günlerinden bir tanesidir. Her yıl devlet yetkilileri tarafından yapılan tören ile birlikte 19 Mayıs günü kutlanır. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı olarak da bilinmektedir.

2/319 MAYIS NEDİR

19 MAYIS NEDİR?

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan milli bayramlardan bir tanesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı olarak bilinen bir milli bayramdır. Resmi bayramlardan bir tanesidir. Her yıl devlet tarafından yapılan tören ile birlikte 19 Mayıs günü kutlanır. Bu gün kurtuluş savaşının başladığı gün olarak da bilinmektedir.

Neden Kutlanır?

Atatürk'ün sembolik bir doğum günü olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a çıkmasından dolayı kutlanan bir gündür. İlk defa 19 Mayıs tarihte 1926 yılında Samsun'da kutlanmıştır. Samsun'da kutlandıktan sonra ulusal bir gün ilan edilerek milli bayram haline gelmiştir. İlk kez ise 1935 yılında resmiyet kazanmıştır.

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3/319 MAYISTA NE OLDU

19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs gününde Atatürk yurdu düşman işgalinden kurtarmak için Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarma yaptı. Bu noktadan itibaren halkı milli mücadeleye destek verme çağrısında bulundu. Bu şekilde kurtuluş savaşı başlayarak 19 Mayıs günü bir milli bayram haline gelmiş oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs günü Atatürk'ün sembolik olarak da bir doğum günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı Atatürk'ü anma ibaresi de eklenmiştir.

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