19 Mayıs nedir, neden kutlanır? 19 Mayıs'ta ne oldu?

19 MAYIS NEDİR?

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan milli bayramlardan bir tanesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı olarak bilinen bir milli bayramdır. Resmi bayramlardan bir tanesidir. Her yıl devlet tarafından yapılan tören ile birlikte 19 Mayıs günü kutlanır. Bu gün kurtuluş savaşının başladığı gün olarak da bilinmektedir.

Neden Kutlanır?

Atatürk'ün sembolik bir doğum günü olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a çıkmasından dolayı kutlanan bir gündür. İlk defa 19 Mayıs tarihte 1926 yılında Samsun'da kutlanmıştır. Samsun'da kutlandıktan sonra ulusal bir gün ilan edilerek milli bayram haline gelmiştir. İlk kez ise 1935 yılında resmiyet kazanmıştır.