19 Mayıs Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Hür jet gösterisi 2024 || 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı. 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi de bugünün etkinlik programı içerisinde yer alıyor. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?