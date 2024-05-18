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19 Mayıs Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Hür jet gösterisi 2024 || 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

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#19 Mayıs Solotürk Gösterisi#19 Mayıs Türk Yıldızları Gösterisi#19 Mayıs Hür Jet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 21:05

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pazar günü yurdun dört bir yanından coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi gerçekleştirilecek. Önemli günlerde, milli bayramlarda ve programlarda Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünde muhteşem gösteriler yapıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak? 19 Mayıs Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta başlayacak?

1/419 Mayıs Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Hür jet gösterisi 2024 || 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı. 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi de bugünün etkinlik programı içerisinde yer alıyor. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

2/419 MAYIS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA

19 MAYIS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla hazırlıklar tamamlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter gösterileri gerçekleştirilecek.

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3/419 Mayıs Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Hür jet gösterisi 2024 || 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak

SOLOTÜRK'Ün 19 Mayıs özel gösteri uçuşu 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 16:30'da Doğu Park, Samsun'da gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk uçak gösterilerine yerli ve milli uçak olan Hürjet de eşlik edecek.

4/419 Mayıs Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Hür jet gösterisi 2024 || 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak
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#19 Mayıs Solotürk Gösterisi#19 Mayıs Türk Yıldızları Gösterisi#19 Mayıs Hür Jet

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