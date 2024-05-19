19 Mayıs'ta bayrak asılır mı? İşte, Türk Bayrağı Tüzüğü hakkında detaylar

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Peki, 19 Mayıs'ta bayrak asılır mı, hangi bayramlarda bayrak asılır?

YIL İÇİNDE BAYRAK ASILACAK TARİHLER:

1) 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ.

2) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI.

3) 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI.

4) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ.

5) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

6) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ.

7) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI.

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Türk Bayrağı Tüzüğü Madde 12 : 11‘inci maddede sayılan günler, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri dışında, Bayrak çekilmesi veya konulması mahalli mülki amirinin müsaadesine bağlıdır. Ancak, milli spor karşılaşmalarında ve milli gelenekler gerektiriyorsa törenlerde ve düğünlerde Bayrak kullanılabilir.