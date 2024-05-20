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DGS BAŞVURULARINDA SON TARİH | 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? DGS sınav başvurusu ne zaman bitecek? ÖSYM duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#DGS Başvuru Tarihi#Dgs Sınav Ücreti Ne Kadar#Dgs Takvimi 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 02:40

DGS başvurularında artık son saatlere girildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları 10 Mayıs tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) tarafından başladı. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. Adayların sınav ücretini DGS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırması önem arz edecek. Peki, DGS 2024 başvuruları ne zaman bitecek? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte, ayrıntılı bilgiler.

1/5DGS BAŞVURULARINDA SON TARİH | 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır DGS sınav başvurusu ne zaman bitecek ÖSYM duyurdu

DGS başvuru ücreti ve son başvuru tarihi, adaylar tarafından takip ediliyor. Aldıkları ön lisans eğitimi sonrası lisansa devam etmek isteyen adaylar DGS 2024 sınavlarına katılacak. ÖSYM takvimine göre 2024 DGS 30 Haziran Pazar günü organize edilecek. 10 Mayıs'ta başlayan başvurular bugün (20 Mayıs) sona erecek. 590,00 TL olan sınav ücreti en son 21 Mayıs'a kadar yatırılacak. Peki, DGS sınav parası nasıl yatırılır, başvurular ne zaman bitecek? İşte, detaylar.

2/5DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

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3/5DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

 

4/5DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

DGS sınav ücreti 590,00 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazıbulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

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5/5DGS BAŞVURULARINDA SON TARİH | 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır DGS sınav başvurusu ne zaman bitecek ÖSYM duyurdu

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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