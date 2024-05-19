HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (20 Mayıs) yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batı, Doğu Anadolu'nun doğu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu doğusunun bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 15°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu