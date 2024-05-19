HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (20 Mayıs) yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batı, Doğu Anadolu'nun doğu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu doğusunun bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu