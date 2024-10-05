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Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı canlı izle

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Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 10:50

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Göztepe evinde Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak maçı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Geçen hafta 3-1 üstünlük kurduğu deplasmandaki Samsunspor maçından 4-3 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini yaşayan Göztepe, haftaya 9 puan ve averajla 7. sırada girdi. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı canlı izle bilgisi...

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Göztepe ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Sarı kart cezalısı Malcom Bokele'nin forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor. Peki, Göztepe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Sivasspor maçı 5 Ekim cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçı futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip yayınlanacak.

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı canlı izle

Süper Lig'de 11. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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Bu müsabakalarda 18 gol atıp kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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