Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı canlı izle

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Göztepe ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Sarı kart cezalısı Malcom Bokele'nin forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor. Peki, Göztepe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Sivasspor maçı 5 Ekim cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçı futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip yayınlanacak.

Süper Lig'de 11. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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Bu müsabakalarda 18 gol atıp kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.