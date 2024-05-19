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MİLLİ PİYANGO SONUCU BİLET SORGULAMA (Tıkla öğren)| 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti rakamlar belli oldu! İşte 19 Mayıs 2024 Milli Piyango sıralı tam liste!

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#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgula#19 Mayıs Milli Piyango Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 19:21

Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2024 belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 80.000.000 TL'yi kazanan numaralar, 1999279 oldu. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ise 3 ve 5 olarak belirlendi. 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranından ikramiyelerini görüntüleyebilecekler. İşte, 19 Mayıs Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı, çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

1/5MİLLİ PİYANGO SONUCU BİLET SORGULAMA (Tıkla öğren)| 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti rakamlar belli oldu İşte 19 Mayıs 2024 Milli Piyango sıralı tam liste

19 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişi, Sisal Şans tarafından bugün saat 17.30'da noter heyeti huzurunda başladı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar, 3 ve 5 oldu. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından 19 Mayıs Milli Piyango özel çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara isabet etti? Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/519 MAYIS 2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 MAYIS 2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişinde 80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 1999279 oldu. 8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralarise 0208842 olarak belirlendi.

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3/5AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Son 1 rakamına göre 320 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar da 3 ve 5 oldu.

4/5MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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5/5MİLLİ PİYANGO SONUCU BİLET SORGULAMA (Tıkla öğren)| 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti rakamlar belli oldu İşte 19 Mayıs 2024 Milli Piyango sıralı tam liste

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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